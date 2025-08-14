DT de U Católica dio rotundo concepto sobre Hernán Barcos tras derrota ante Alianza: "Tiene..."

Alianza Lima se impuso 2-0 a Universidad Católica de Ecuador en Matute por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Este encuentro perfila a los blanquiazules a pasar a la siguiente etapa. Tras el encuentro, el director técnico Diego Martínez rompió su silencio y opinó de forma categórica sobre Hernán Barcos.

DT de Universidad Católica dio rotundo concepto sobre Hernán Barcos

Una vez finalizado el partido, el entrenador del cuadro ecuatoriano compareció ante los medios en la conferencia de prensa y le consultaron sobre sus sensaciones tras la derrota ante Alianza y en especial por su análisis del equipo tras no haber podido marcar un gol.

Al respecto, el DT Diego Martínez fue enfático al lamentar las ocasiones perdidas por su equipo y lamentó las fragilidades defensivas que evidenciaron. En ese contexto, el estratega hizo una mención especial sobre el rendimiento de Hernán Barcos, asegurando que debieron marcarlo mejor, ya que es alguien de gran calidad y los terminó complicando.

"Creo que hoy nos faltó ser efectivos en el área rival, tuvimos un tiro al palo y dos mano a mano. Obviamente, también referenciar un poco mejor a Hernán Barcos, que tiene calidad y sabemos todo lo que puede hacer. En un par de situaciones nos complicó mucho y debíamos haber estado un poquito más atentos", manifestó.

Video: Inka Digital TV

Estas declaraciones cobran relevancia porque Hernán Barcos fue una de las piezas clave en el ataque de Alianza Lima. Tras ingresar en reemplazo de Paolo Guerrero, asumió el rol de ‘9’ y participó activamente en el primer gol, al pivotear de gran manera el balón para que Alan Cantero definiera de cara al arco.

DT de Universidad Católica se refirió al partido de vuelta ante Alianza Lima

Tras no haber podido conseguir un gran resultado en Lima, Diego Martínez recalcó que ya están mentalizados en poder afrontar de la mejor manera el partido de vuelta ante Alianza Lima y remarcó las cosas que deberán mejorar de cara este cotejo.

"Somos un equipo que marca muchos goles, este es de los pocos partidos donde no lo logramos. No estuvimos efectivos, creo que en la vuelta tenemos que ajustarnos mucho más para sacar ese poderío ofensivo y marcar una diferencia", aseveró.

¿Cuándo será el partido de vuelta entre Universidad Católica vs Alianza Lima?

Según la programación de la Conmebol, el duelo de vuelta entre Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador se disputará el próximo miércoles 20 de agosto, a las 7:30 p.m. (hora peruana), en el Estadio Olímpico Atahualpa.