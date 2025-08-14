Barcos dio tajante opinión sobre lesión de Paolo Guerrero con Alianza Lima: "Nos incomoda..."

Alianza Lima logró una valiosa victoria por 2-0 ante Universidad Católica de Ecuador por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los blanquiazules encaminan su clasificación, aunque recibieron una lamentable noticia tras la lesión que sufrió Paolo Guerrero en el primer tiempo. Sobre ello, Hernán Barcos se pronunció y reveló el sentir del plantel ante esta sensible baja.

Durante los últimos 10 minutos del primer tiempo, Paolo Guerrero sintió una molestia en su pierna izquierda y se tuvo que retirar del campo. Tras ello, el 'Depredador' se retiro entre lágrimas del campo y generó preocupación entre los hinchas blanquiazules.

Hernán Barcos dio tajante opinión sobre lesión de Paolo Guerrero

En ese sentido, Hernán Barcos, que entró en su reemplazo, fue consultado por lo medios en la zona mixta sobre su sentir tras esta dura lesión que sufrió su compañero y rival en el titularato por ser el '9' de Alianza Lima.

Al respecto, el 'Pirata' lamentó lo sucedido con Guerrero, aunque también dejó en claro que el equipo se siente incómodo ante una nueva lesión del goleador de la selección peruana. De igual manera, dejó en claro sus deseos porque no se trate de algo de gravedad.

"Uno está a disposición del equipo. Hoy, lamentablemente, la lesión de Paolo me hizo entrar frío, pero hay que ponerse a disposición del equipo. Salir lesionado siempre duele, a nosotros mismos nos incomoda que un compañero se lesión. Esperemos que no sea nada de gravedad y pueda estar rápido con nosotros", enfatizó.

Video: Radio Ovación

Hernán Barcos se pronunció sobre el partido de vuelta ante Universidad Católica

Asimismo, el delantero argentino analizó lo que fue la victoria ante la Universidad Católica de Ecuador y aseguró que fue una victoria merecida, ya que fueron los dominantes en el juego. Sin embargo, Barcos también dejó en claro que aún la llave no está definida y deberán seguir concentrados para el partido de vuelta.

"Tuvimos situaciones, pero en cuanto a volumen de juego fuimos superiores y fue una victoria merecida. El resultado pudo ser mayor, así como ellos también pudieron anotar, fue un resultado justo. El 2-0 no dice nada y tenemos 90 minutos para jugar en Quito y traernos la clasificación. No nos podemos confiar y creer que ya está, es lo mismo que nos pasó con Gremio; tenemos que traer la victoria", mencionó.