Prensa de Ecuador dio fuerte calificativo a Alianza y lo compara con la 'U': "No se ve tan..."

La Copa Sudamericana continúa con la ida de los octavos de final, siendo el partido Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador uno de los más esperados de esta semana. Los hinchas blanquiazules palpitan este encuentro a disputarse en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, mientras desde el país norteño se pronunciaron.

Y es que la periodista Joselyn Centeno de Zapping Ecuador conversó con el programa ‘Nada que no sepa’ vía YouTube previo al compromiso de este miércoles. La comunicadora analizó la participación de los equipos peruanos en estos torneos internacionales, mencionando además a Universitario de Deportes.

¿Qué dijeron en Ecuador sobre Alianza Lima y Universitario?

“Nosotros vemos al fútbol peruano un peldaño más abajo del nuestro, eso nos hace pensar que un rival peruano no nos da tanta pelea. Al final, esto es fútbol y todo puede pasar en los 90 minutos, hoy Alianza Lima puede golear a la Universidad Católica y la idea que tenemos se nos viene abajo”, indicó.

La periodista ecuatoriana explicó que en su país consideran favoritos a sus clubes cuando les toca enfrentarse a rivales peruanos. Asimismo, sostuvo que solo con Universitario tuvieron algunos contratiempos para el encuentro de fase de grupos de Copa Libertadores ante Barcelona cuando Fabián Bustos los dirigía.

“Si soy muy sincera, el sentir popular cada vez que se enfrenta un equipo peruano y un ecuatoriano, dentro de la conversación decimos que hay muchísimas posibilidades, a excepción de cuando se enfrentó a Universitario y decíamos 'este equipo es bravo' con Fabián Bustos, que no llegó a enfrentarse a Barcelona. Con ese equipo si decíamos que es peligroso”, añadió.

En esa línea, resaltó que los dirigidos por Néstor Gorosito están haciendo un gran papel, pero no dejó de calificar al fútbol peruano: “Por lo tanto, este Alianza Lima no se ve tan peligroso, aunque sabemos que es un equipo que está haciendo bien las cosas. Somos conscientes de todo eso, pero aun así, por el chip que tenemos sobre el fútbol peruano, siento que no se asusta tanto con esta participación”.