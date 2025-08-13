U. Católica publica firme video a poco de jugar con Alianza Lima: "Les viene a tocar un..."

Dentro de poco se enfrentarán Alianza Lima y Universidad Católica en el Estadio Alejandro Villanueva de Perú, por la ida de los Octavos de Final de la Copa Sudamericana 2025. Previo a este partido clave entre ambas instituciones deportivas, el cuadro de Ecuador sorprendió con un firme video que publicó en sus redes sociales, donde se observan imágenes de su estadía en la capital de nuestro país.

Mediante su cuenta oficial de 'X', el conjunto dirigido por Diego Martínez posteó un clip en el que se observa la histórica ciudad de Lima y luego parte de los entrenamientos del club. Sin embargo, lo que más destaca es la canción de fondo que se escucha debido a que se trata del tema La Banda, el cual pertenece a los conocidos cantantes de salsa: Héctor Lavoe, Willie Colón y Yomo Toro.

"Llegó la banda, tocando salsa. Para que entren, en la bachata. Ay, todos están bien contentos, porque les viene a tocar, un grupo de bandiditos de la escuela musical", indica una parte de la tonada que está incluida en el video de la Universidad Católica, todo previo al compromiso con Alianza Lima en Matute por la Copa Sudamericana 2025.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Universidad Católica y dónde ver partido?

El partido entre ambos clubes se llevará a cabo este mismo miércoles 13 de agosto desde las 19.30 horas de Perú y Ecuador, con transmisión exclusiva de DirecTV Sports y DGO para toda Sudamérica. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso al instante. Vale precisar que el duelo de vuelta, el próximo 20 del presente mes, tendrá el mismo horario y señal televisiva.

Posible alineación de Alianza Lima ante Universidad Católica

Si bien todavía no es oficial, este es el posible once inicial que mandará Néstor Gorosito en Alianza Lima para derrotar a la Universidad Católica: Guillermo Viscarra, Miguel Trauco, Erick Noriega, Renzo Garcés, Guillermo Enrique, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.