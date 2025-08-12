Bolívar vs Cienciano EN VIVO por octavos de Copa Sudamericana: cuándo juega, horario y dónde ver

Bolívar vs Cienciano está programado para jugarse este miércoles 13 de agosto desde las 5.00 p. m. en el horario peruano y a las 6.00 p. m. en el boliviano. El partido que se realizará en el Estadio Hernando Siles de La Paz, corresponde a la ida de los octavos de Copa Sudamericana 2025 y la transmisión exclusiva le corresponde a DIRECTV Sports.

Bolívar vs Cienciano por la Copa Sudamericana

Cienciano vuelve a estas instancias de la Copa Sudamericana con una alta ambición de volver a hacer historia y quedar en el registro más alto del fútbol continental, por lo que asume el enfrentamiento de ida ante Bolívar con la única óptica de regresar de La Paz con una victoria que le permita cerrar la llave en Cusco con todo a su favor.

El equipo de Carlos Desio lleva con sorpresas en su plantel, pues ante la salida de elementos que fueron claves en la fase de grupos como Christian Cueva, Gaspar Gentile y Josué Estrada, llegaron otros elementos que prometen hacer un encuentro de potencia como Alejandro Hohberg, Ray Sandoval entre otros.

Con el objetivo claro y tras empatar 1-1 ante Comerciantes Unidos, Cienciano hace una breve pausa a su concentración de la Liga 1 para enfocarse en el cuadro de La Paz, mientras que Bolívar por su lado tuvo una contundente victoria con goleada a Tomayapo.

En el equipo 'celeste' se encuentra un viejo conocido para los hinchas peruanos, pues tienen como carta de gol a Martín Cauteruccio, el delantero que se lució como el máximo artillero de Sporting Cristal en la temporada 2024 de la Liga.

Bolívar vs Cienciano: posibles alineaciones

Bolívar: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, José Sagredo, Escleizon Freita, Yomar Rocha; Erwin Saavedra, Robson Matheus, Damián Batallini, Antonio Melgar, Dorny Romero y Martín Cauteruccio.

Cienciano: Juan Bolado; Jimmy Valoyes, Danilo Ortíz, Leonel Galeano; Yimy Gamero, Cristian Souza, Junior Aguirre, Santiago Arias, Alejandro Hohberg, Joao Ortíz; Carlos Garcés.

Hora del partido Bolívar vs Cienciano

A continuación, te presentamos los horarios en los distintos países para que no te pierdas el inicio del partido de Bolívar vs Cienciano, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025:

Perú, Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 6.00 p. m.

Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 7.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Estados Unidos (ET): 7.00 p. m. | (PT): 4.00 p. m.

España: 12.30 a. m. (jueves 17).

¿Dónde ver Bolívar vs Cienciano EN VIVO?

Para poder ver el partido de Bolívar vs Cienciano EN VIVO ONLINE GRATIS, por la Copa Sudamericana 2025, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:

Argentina: DGO, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports 2 Bolivia

Brasil: Paramount+

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, fuboTV Canada, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS XTRA en Español, Fanatiz Canada, Fubo Sports Network Canada

Chile: DGO, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DGO, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DGO, DIRECTV Sports Ecuador

Perú: DGO, DIRECTV Sports Peru

Puerto Rico: Fanatiz USA, ViX

España: LaLiga+ Spain

Uruguay: DGO, DIRECTV Sports Uruguay

EE. UU.: Fanatiz USA, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA, Fubo Sports Network, ViX, beIN SPORTS XTRA en Español, Tubi

Venezuela: DGO, inter, DIRECTV Sports Venezuela

Bolívar vs Cienciano pronóstico: cuotas y apuestas