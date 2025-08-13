Alianza Lima impacta con 'ayuda' a Palmeiras para que deje fuera a Universitario, ¿Qué pasó?

No falta mucho para ver el partido entre Universitario vs Palmeiras por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El elenco crema se alista para este choque clave a nivel internacional, pero ahora se ha conocido una noticia por parte de Alianza Lima en el que le daría la mano al elenco brasileño, ¿Qué le pasó?

Como se conoce, Palmeiras llegó a Perú para quedar concentrado de cara al duelo ante los 'merengues' en el Estadio Monumental de Ate. El 'Verdao' solicitó entrenar un día en la capital limeña como preparación al choque ante la 'U'. Fue ahí, donde apareció el cuadro blanquiazul para 'ayudarlo' en sus trabajos físicos.

Palmeiras entrenará en el Esther Grande de Bentín

La sede donde entrena Alianza Lima en Lurín aguardará la llegada del primer equipo de Palmeiras para hacer sus últimos trabajos de cara al partido de Copa Libertadores ante Universitario. La logística del 'Verdao' se contactó con la directiva blanquiazul, quienes estuvieron abiertos a brindarle todas las comodidades al conjunto brasileño.

Todo está pactado para hoy, miércoles 13 de agosto, en el que Palmeiras llegue a Lurín para ultimar detalles en cuanto a alineación y estrategia a emplear frente a los cremas. Si bien son favoritos en esta llave, saben que la 'U' se hace muy fuerte en el Estadio Monumental.

A qué hora juega Universitario vs Palmeiras

Este duelo entre Universitario vs Palmeiras por la ida de la Copa Libertadores 2025 se juega este jueves 14 de agosto. El horario del compromiso internacional inicia a partir de las 19:30 hora peruana (21:30 horas de Brasil) y la transmisión va por ESPN 5.