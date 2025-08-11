Alianza Lima contará con campeón del Brasileirao para enfrentar a U Católica por Sudamericana

Estamos a solo unos días de vivir un enfrentamiento de alto impacto. Alianza Lima medirá fuerzas con Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los blanquiazules saldrán con el objetivo de poder seguir avanzando en el torneo internacional y, para ello, se conoció que contarán con la presencia de un campeón del Braisileirao.

El conjunto comandado por Néstor Gorosito sabe que no se puede relajar y están obligado a obtener un buen resultado en Matute para encarar la vuelta con ventaja, por lo que no se guardará nada y alista el regreso de varias figuras.

Una de ellas sería Paolo Guerrero, quien estuvo varias semanas fuera tras lesionarse en la eliminatoria ante Gremio. Sin embargo, ahora el periodista Marcello Merizalde anunció que el ‘Depredador’ se habría recuperado físicamente y será considerado entre los convocados.

"Alianza Lima recupera a Paolo Guerrero para enfrentar a U. Católica este miércoles por Sudamericana", publicó el comunicador en su cuenta de 'X', generando entusiasmo entre los hinchas blanquiazules.

Paolo Guerrero será convocado para jugar ante Universidad Católica.

Esta noticia representa una gran impulso anímico para los blanquiazules y será sin ninguna duda, un 'refuerzo' de lujo para el esquema de Néstor Gorosito. Esto se debe a que Guerrero es uno de los goleadores de Alianza Lima en la temporada con 10 anotaciones y su jerarquía es de gran ayuda en este tipos de partidos.

¿Qué lesión sufrió Paolo Guerrero?

Recordemos que Paolo Guerrero fue el delantero titular de Alianza Lima en los playoffs de la Copa Sudamericana. Bajo esa premisa, el 'Depredador' sufrió molestias físicas luego del partido de vuelta ante Gremio y el club anunció que tras ser sometido a exámenes se confirmó que padecía de un esguince en el tobillo derecho.

Paolo Guerrero fue campeón del Brasileirao

Paolo Guerrero es considerado uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol peruano y no es de extrañar la asombrosa carrera que ha logrado. Precisamente, uno de los equipos donde dejó huella fue en Corinthians, donde fue parte del equipo campeón del Brasileirao en 2015.

Paolo Guerrero fue campeón del Brasileirao con Corinthians. Foto: AFP

Cabe destacar que el delantero logró sus mayores títulos con el 'Timao', donde también consiguió levantar el Campeonato Paulista, la Recopa Sudamericana y el Mundial de Clubes en 2013.