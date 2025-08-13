- Hoy:
Exfigura de Alianza Lima aseguró que U. Católica será el clasificado: "Lo va a pasar por encima"
Defendió la divisa de Alianza Lima y fue titular indiscutible, pero cree que Universidad Católica lo eliminará de la Copa Sudamericana 2025.
Alianza Lima quiere seguir haciendo historia a nivel internacional y este miércoles recibe a Universidad Católica de Ecuador, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Pese a que los pronósticos dan como favorito a los íntimos, existe un exjugador del cuadro victoriano que ve con más chances al equipo de Quito.
Nos referimos a Jacinto Espinoza, quien fue arquero titular de los blanquiazules en la temporada 1993 y asegura que la U. Católica superará a los 'íntimos' y seguirá compitiendo en el certamen continental.
"Creo que va a ser un partido difícil para Alianza a pesar de que Alianza tiene muy buen equipo con jugadores de experiencia pero me parece que Católica lo va a pasar por encima", dijo el retirado guardameta ecuatoriano en entrevista con 'Negrino Lo Sabe', de Radio Ovación.Jacinto Espinoza cuando era portero de Alianza Lima.
Asimismo, Espinoza cree que la fortaleza del 'Camaratta' es su juego colectivo y aunque recordó con gratitud su paso por La Victoria, el exgolero le jugó unos boletos al conjunto ecuatoriano.
"Es un equipo que tiene una transición muy rápida de la defensa al ataque. Alianza me trae lindos recuerdos, tiene buen equipo, sigo el fútbol peruano pero vamos a ver qué sucede ante un rival que no tiene tanta experiencia a nivel internacional pero es una gran oportunidad para Católica poder competir y conseguir cosas importantes para el fútbol ecuatoriano", agregó.
Alianza Lima vs. Universidad Católica por Copa Sudamericana
Alianza Lima y Universidad Católica juegan por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El primer partido se juega este miércoles 13 de agosto en Matute, mientras que la vuelta se disputa el 20 del mismo, en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Ambos cotejos son a las 7:30 p.m. hora peruana y ecuatoriana.
