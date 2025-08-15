Mr. Peet hizo firme comparación entre Williams Riveros con defensor de Alianza: "No hay forma"

Universitario de Deportes perdió 4-0 ante Palmeiras en la Copa Libertadores 2025, y este resultado no pasó desapercibido para Mr. Peet, quien criticó duramente a Jorge Fossati por su mal planteamiento y a Williams Riveros, defensor crema, quien no tuvo un buen desempeño en el partido contra el equipo brasileño.

Peter Arévalo habló sobre lo sucedido el 14 de agosto entre Universitario y Palmeiras, ya que el resultado impresionó a todos al ser muy abultado. Sin rodeos, el comunicador mencionó a los responsables de la dura derrota.

Además, dejo en claro que Riveros no es mejor que Carlos Zambrano, defensor de Alianza Lima y la selección peruana. Esto se debe a que el zaguero cometió errores muy graves y su rendimiento quedó en entredicho cuando Vitor Roque le ganó en los duelos 1 vs 1.

"Hoy (14 de agosto) Riveros se sintió desprotegido, viejo, absolutamente desprotegido. Lo he dicho una y mil veces cuando la gente me cuestionaba que era mejor que Carlos Zambrano. No hay forma, hermano", afirmó Mr. Peet, fiel a su estilo.

Por otro lado, el también narrador de L1MAX, habló sobre los culpables de la derrota de Universitario ante Palmeiras por el duelo de ida de la Copa Libertadores.

Su posición dejó en claro que el verdadero responsable de que el cuadro crema pierda por 4 a 0 fue Jorge Fossati al no hacer ingresar a los jugadores que sí debieron estar, como es el caso de Anderson Santamaría.

"Pero en este caso, Fossati sale a enfrentar con tres en el fondo y lentos. En el Perú no juegan con esa velocidad. Los tres del fondo quedaron expuestos. El partido termina 3 a 0, pero pudo terminar 6 a 0 tranquilamente", dijo de manera contundente.

"Fossati no se dio cuenta de que estaba enfrentando a Víctor Roque, y que Riveros no está en condiciones de enfrentarlo en un mano a mano. Fossati no se percató de que Palmeiras contaba con Sosa, esa bala paraguaya", concluyó.