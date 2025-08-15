La publicación que Hernán Barcos compartió tras derrota de Universitario ante Palmeiras

Universitario no pudo ante Palmeiras en el Estadio Monumental de Ate por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y cayó goleado 4-0. En medio de esta situación, Hernán Barcos llamó la atención de los hinchas y sus seguidores con una inesperada publicación en redes sociales.

El ‘Pirata’, que fue parte del importante triunfo de Alianza Lima sobre Universidad Católica de Ecuador por Copa Sudamericana, no dudó en subir el post poco después del pitazo final del árbitro del encuentro que ha generado desazón y molestia en los aficionados cremas ante el duro resultado.

Hernán Barcos captó la atención en su cuenta de Instagram

De acuerdo a sus recientes publicaciones vía Instagram, el atacante de Alianza Lima mostró una imagen que tiene que ver precisamente con la victoria del equipo de Néstor Gorosito en Matute por el Torneo de la Conmebol, el cual los dejó con un pie en los cuartos de final al sacar una importante ventaja.

En dicha publicación que compartió el ‘Pirata’ se observa junto a su compañero Alan Cantero, autor del doblete con el que el cuadro ‘íntimo’ sacó los tres puntos en casa. Un buen momento para el club de La Victoria que se ilusiona con llegar lejos en dicho certamen.

La publicación de Hernán Barcos en su cuenta de Instagram

Aunque su post no guarda relación con el partido que sostuvo Universitario de Deportes por la Copa Libertadores, lo cierto es que no dejó de captar la atención de los cibernautas, quienes están pendientes de todo el contenido que el atacante blanquiazul sube a sus redes sociales, esta vez después de finalizado el compromiso del ‘compadre’.

Próximo partido de Universitario en la Copa Libertadores

Luego de perder en el Estadio Monumental de Ate ante Palmeiras por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Universitario volverá a enfrentar al conjunto brasileño en el encuentro de vuelta a disputarse el próximo jueves 21 de agosto.