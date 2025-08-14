Figura de U. Católica dio llamativo comentario tras enfrentar a Hernán Barcos: "Todavía..."

Alianza Lima luchará en Quito para poner su nombre en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Tras vencer 2-0 a Universidad Católica de Ecuador, los blanquiazules lograron una importante ventaja que ilusiona a su hinchada con seguir haciendo historia a nivel internacional. En el post partido, el futbolista Eddy Mejía fue rotundo sobre enfrentar a Hernán Barcos.

Eddy Mejía dejó firme comentario sobre Hernán Barcos tras derrota de U. Católica de Ecuador

A través de una entrevista con la prensa, el lateral del 'Trencito Azul' se desvivió en elogios ante la vasta experiencia del delantero argentino. Bajo ese contexto, destacó el paso del atacante extranjero en Olmedo y Liga de Quito. Además, resaltó que pese a su edad se mantenga vigente en el fútbol.

Hernán Barcos recibió elogios de figura de Universidad Católica de Ecuador

"Siempre la jerarquía de Barcos, lo conocemos muy bien en el fútbol ecuatoriano por todo lo que ha logrado ahí. Pues a su edad sigue demostrando que está todavía para dar mucho más, la verdad que eso es de admirar", expresó el ex SD Aucas de Ecuador.

Hernán Barcos y su memorable etapa en Liga de Quito

El experimentado delantero Hernán Barcos es muy recordado en el fútbol ecuatoriano después de su etapa en Liga de Quito, donde salió campeón nacional en las temporadas 2010 y 2018. Además, ganó la Recopa Sudamericana 2010.

Eddy Mejía es nuevo fichaje de Universidad Católica de Ecuador

El pasado 5 de junio, el 'Trencito Azul' anunció el fichaje del lateral izquierdo, Eddy Mejía procedente de El Nacional de Ecuador. Hasta la fecha registra 10 partidos oficiales con el elenco de Diego Martínez entre el plano local y la Copa Sudamericana 2025. Precisamente, hizo su ingreso en el duelo frente a los blanquiazules en el minuto 84 por Mauricio Alonso.

Eddy Mejía: trayectoria profesional