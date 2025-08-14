DT de Universidad Católica dio contundente calificativo sobre Alianza tras derrota: "Un rival..."

0
Diego Martínez, entrenador de Universidad Católica de Ecuador se pronunció tras la dura caída de su equipo frente a Alianza Lima en la ida de los octavos de la Copa Sudamericana 2025.

Solange Banchon
DT de Universidad Católica de Ecuador se pronunció tras derrota ante Alianza Lima
DT de Universidad Católica de Ecuador se pronunció tras derrota ante Alianza Lima | AFP-JB DEPORTES 30/Composición: Líbero
Universidad Católica de Ecuador tendrá un ardua tarea en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito ya que el último miércoles fueron derrotados por 2-0 ante Alianza Lima en la ida de los octavos de final de la Conmebol Sudamericana 2025. Bajo ese panorama, el técnico del 'Trencito Azul' brindó una conferencia de prensa y tuvo fuertes palabras.

DT de Universidad Católica dio firme calificativo sobre Alianza Lima

En diálogo con los medios, el estratega ecuatoriano lamentó el resultado obtenido en Matute, y aseguró que sus dirigidos están totalmente enfocados en poder remontar la serie jugando en condición de locales. Al respecto, también calificó al cuadro de Néstor Gorosito como un "gran rival" ya que parten con ventaja.

Alianza Lima ganó 2-0 a U.Católica de Ecuador en Matute

"Nos duele perder con esta diferencia. Tenemos la convicción de darle la vuelta en Quito, pero adelante está un gran rival que va a intentar complicarnos mucho y tratará de administrar la ventaja a su favor", manifestó el DT del elenco norteño.

(Video: JB DEPORTES 30)

Así también, Martínez aprovechó para hacer una firme autocrítica respecto a la actuación que tuvieron sus pupilos ante los victorianos. Sobre ello, señaló que, el equipo no estuvo fino de cara al gol; de otro lado, destacó notablemente el juego en ataque que tuvieron los locales.

"Creo que pudimos haber marcado un gol o dos. Nos terminó costando no haber sido efectivos en el área rival, sobre todo en momentos claves donde podríamos haber golpeado y cambiado el rumbo del partido. Sin embargo, sabemos que Alianza tiene un poder ofensivo importante y nos vulneraron en algunas ocasiones", añadió.

Por consiguiente, el DT de Universidad Católica de Ecuador sostuvo que desde ya, el plantel está mentalizado en corregir algunos errores para tratar de imponer sus condiciones en el Atahualpa de Quito. "En la vuelta tenemos que sacar ese poderío ofensivo, marcar una diferencia y estar más atentos en defensa", finalizó.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

