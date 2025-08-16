0

Revelan la oferta millonaria que Gremio habría presentado a Alianza Lima por Erick Noriega

Erick Noriega suena para ser el nuevo fichaje de Gremio de Brasil. Ahora, se conoció la millonaria suma de dinero que ganaría Alianza Lima por esta operación.

Angel Curo
Gremio habría presentado millonaria oferta por Erick Noriega
Gremio habría presentado millonaria oferta por Erick Noriega | Luis Jimenez / URPI-LR | Composición: Líbero
Erick Noriega ha vivido un año de ensueño tras su llegada a Alianza Lima, pues no solo ha jugado una considerable suma de minutos, sino que también se consolidó como una pieza esencial para el esquema de los blanquiazules. Todo ello, llevó a que Gremio de Brasil se interese en contratarlo y presentara una importante oferta para cerrar su fichaje.

Gremio presentó una oferta millonaria por Erick Noriega

Según informó el portal brasileño 'Soccer News Gremio', Gremio estaría sumamente interesado en hacerse de inmediato con los servicios de Erick Noriega y por ello habrían presentado una oferta de 3,5 millones de euros para poder cerrar esta contratación.

Sin embargo, esto no sería todo, pues los blanquiazules se quedarían con un porcentaje del pase del 'Samurai', por lo que en caso se de una futura venta sumarían más dinero en sus arcas.

"Gremio presentó una propuesta de 3,5 millones de euros (alrededor de R$ 22 millones) por el 80% de los derechos del mediocampista Erick Noriega, japonés naturalizado peruano, jugador destacado de Alianza Lima", publicó el citado portal en su cuenta de 'X'.

Gremio ofertó 3,5 millones para fichar a Erick Noriega.

Estadísticas de Erick Noriega este 2025

Erick Noriega es considerado como una de las piezas más importantes en el esquema de Néstor Gorosito, pues su presencia ha sido sumamente importante en cada victoria del cuadro 'íntimo'. Además, el futbolista ha brillado en cada una de las competiciones, razón por la que Gremio se interesó en su pase.

En lo que va de la temporada, Noriega ha logrado disputar 34 partidos con Alianza Lima, entre todas las competiciones, en donde consiguió anotar 2 goles. No obstante, lo más destacable ha sido que ha visto una variación en su posición de juego, pasando de ser defensa central a un pivote en el mediocampo.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

