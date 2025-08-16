- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs ADT
- Tabla Acumulada
- Universitario
- Mallorca vs Barcelona
- Wolves vs Man City
- Sporting Cristal
- Dricus Du Plessis vs Khamzat Chimaev
- Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev
- AFP
Revelan la oferta millonaria que Gremio habría presentado a Alianza Lima por Erick Noriega
Erick Noriega suena para ser el nuevo fichaje de Gremio de Brasil. Ahora, se conoció la millonaria suma de dinero que ganaría Alianza Lima por esta operación.
Erick Noriega ha vivido un año de ensueño tras su llegada a Alianza Lima, pues no solo ha jugado una considerable suma de minutos, sino que también se consolidó como una pieza esencial para el esquema de los blanquiazules. Todo ello, llevó a que Gremio de Brasil se interese en contratarlo y presentara una importante oferta para cerrar su fichaje.
PUEDES VER: Jugó en Godoy Cruz y podría firmar con Alianza Lima para alegría de los hinchas: "Está contento"
Gremio presentó una oferta millonaria por Erick Noriega
Según informó el portal brasileño 'Soccer News Gremio', Gremio estaría sumamente interesado en hacerse de inmediato con los servicios de Erick Noriega y por ello habrían presentado una oferta de 3,5 millones de euros para poder cerrar esta contratación.
Sin embargo, esto no sería todo, pues los blanquiazules se quedarían con un porcentaje del pase del 'Samurai', por lo que en caso se de una futura venta sumarían más dinero en sus arcas.
"Gremio presentó una propuesta de 3,5 millones de euros (alrededor de R$ 22 millones) por el 80% de los derechos del mediocampista Erick Noriega, japonés naturalizado peruano, jugador destacado de Alianza Lima", publicó el citado portal en su cuenta de 'X'.Gremio ofertó 3,5 millones para fichar a Erick Noriega.
Estadísticas de Erick Noriega este 2025
Erick Noriega es considerado como una de las piezas más importantes en el esquema de Néstor Gorosito, pues su presencia ha sido sumamente importante en cada victoria del cuadro 'íntimo'. Además, el futbolista ha brillado en cada una de las competiciones, razón por la que Gremio se interesó en su pase.
En lo que va de la temporada, Noriega ha logrado disputar 34 partidos con Alianza Lima, entre todas las competiciones, en donde consiguió anotar 2 goles. No obstante, lo más destacable ha sido que ha visto una variación en su posición de juego, pasando de ser defensa central a un pivote en el mediocampo.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90