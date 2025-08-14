Exfigura de Boca Juniors jugará con Alianza Lima para la vuelta ante U Católica por Sudamericana

Alianza Lima mostró un gran rendimiento en casa y venció 2-0 a Universidad Católica de Ecuador en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Con la serie a su favor, los blanquiazules sueñan con clasificar a la próxima fase del torneo y, de cara al duelo de vuelta, podrán disponer de un jugador que tuvo un paso por las filas de Boca Juniors.

Nos referimos a Carlos Zambrano, referente en la defensa de Alianza Lima, quien quedó fuera del último encuentro por suspensión y que, además, vendría arrastrando molestias físicas desde hace algunos días. El ‘Kaiser’ habría sufrido una recaída en su lesión, motivo por el cual fue sometido a exámenes médicos.

De acuerdo con la información de la periodista deportiva Ana Lucía Rodríguez, el experimentado central pasó por una resonancia que habría arrojado resultados alentadores, por lo que todo indica que podrá ser considerado para el partido de vuelta ante Universidad Católica en Ecuador. Por ello, el comando técnico decidió no convocarlo para el duelo de este sábado frente a ADT.

"Zambrano tiene muchas posibilidades de llegar (al partido de vuelta ante U Católica). Antes de ayer, se le realizó una resonancia. Al partido del día miércoles en Quito si va a llegar y al de este fin de semana contra ADT no lo van a considerar", mencionó la comunicadora en la última edición del programa L1 Max.

Carlos Zambrano es una pieza esencial en Alianza Lima

No es un secreto que Zambrano es considerado uno de los jugadores titulares por Néstor Gorosito. El central es una de las piezas más valiosas en la defensa de Alianza Lima y resulta esencial por la experiencia que aporta en la zaga.

Por ello, esta sería una gran noticia para el cuadro victoriano de cara al partido de vuelta, ya que podrán volver a contar con un elemento clave y tendrían a casi todo el plantel en óptimas condiciones físicas.

Carlos Zambrano y su paso por Boca Juniors

Cabe recordar que el 'Kaiser' tuvo un paso por el fútbol argentino, donde defendió la camiseta de Boca Juniors. El defensa nacional permaneció durante 4 temporadas, con un rendimiento aceptable, siendo habitualmente considerado entre los titulares y destacando por su solidez en la última línea.

Carlos Zambrano jugó durante 4 temporadas en Boca Juniors. Foto: AFP

Con el cuadro 'xeneize', Zambrano disputó un total de 61 partidos en todas las competiciones, en los que aportó 2 goles y la misma cantidad de asistencias, además de convertirse en una referencia defensiva para el equipo.