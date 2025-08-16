Barcos impacta con firme calificativo tras goleada de Palmeiras a Universitario: "Los peores..."

Luego de la goleada propinada por Palmeiras sobre Universitario en el Estadio Monumental, uno de los que no calló ante los medios de prensa fue el delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos. El atacante de 41 años confesó haber visto este compromiso de Copa Libertadores, por lo que dijo firme calificativo al juego de los cremas.

En diálogo con L1 MAX, el 'Pirata' fue consultado sobre el rendimiento de la 'U' ante uno de los firmes candidatos para llevarse el trofeo del torneo Conmebol. Fiel a su estilo, el delantero blanquiazul fue firme con respecto a sus opiniones y dejó en claro que los cremas hicieron uno de "los peores partidos" en la temporada.

Del mismo modo, Barcos indicó que tranquilamente pudieron haber recibido cinco goles en la primera parte de juego. El equipo de Jorge Fossati no se halló dentro del campo y ahora el atacante blanquiazul espera que logren la hazaña y reviertan el marcador en el Allianz Parque.

"Triste… creo que Universitario hizo uno de los peores partidos en el año. No se encontró en el primer tiempo, Palmeiras le podría haber hecho 5 (goles)… Pero bueno, esperemos que allá lo pueda revertir… obviamente para el fútbol peruano es malísimo un resultado como este", declaró Hernán Barcos.

(VIDEO: L1 MAX)

Hernán Barcos se perfila titular en Alianza Lima

Con la lesión de Paolo Guerrero, ahora Hernán Barcos es quien tomará el mando en la ofensiva de Alianza Lima. El experimentado delantero es el arma de Néstor Gorosito para los últimos 90 minutos de la llave que tienen ante U Católica de Ecuador por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Como se conoce, Paolo Guerrero se lesionó a los 35 minutos del partido de ida entre Alianza Lima y U Católica de Ecuador, por lo que Barcos ingresó inmediatamente y fue clave para seguir dándole jerarquía a la ofensiva 'íntima' en Matute.