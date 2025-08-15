¿Qué pasaría con Universitario si decide no presentarse al partido ante Palmeiras en Brasil?

Universitario de Deportes sufrió una dura derrota 4-0 ante Palmeiras en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, resultado que prácticamente lo deja fuera del certamen. Ante este panorama, Pedro García sorprendió al sugerir que la ‘U’ pierda por walk over el duelo de vuelta, argumentando que la serie ya está sentenciada.

Para entrar en contexto, el periodista deportivo recordó que semanas atrás tanto Álvaro Barco como Jorge Fossati habían pedido públicamente el cambio de fecha del clásico ante Alianza Lima, que está programado para este domingo 24 de agosto en el Estadio Monumental.

"Ridículo queda aquel reclamo que se estableció hace un par de semanas de ‘hay que modificar el clásico porque jugamos el jueves la clasificación’. ¿Qué clasificación? Queda en ridículo aquel reclamo. No me quiero burlar, no es una burla. Queda en ridículo el tema del viaje a Sao Paulo para jugar con Palmeiras a tan pocos días del clásico que hay que reprogramar. No hay nada que jugar en Sao Paulo. Le sale barato a la 'U' perder por Walk Over (W.O) en Sao Paulo. W.O es 3-0, ¿no?", dijo García RPP Deportes.

Universitario fue goleado ante Palmeiras por Copa Libertadores. Foto: Sebastián Blanco / URPI-LR.

¿Qué pasaría si Universitario decide no presentarse en Sao Paulo?

De acuerdo a lo indicado por el reglamento de la Copa Libertadores, no se específica si el equipo que no se presenta pierde por 3-0, aunque sí confirma que será decretado perdedor del cotejo y que además será expulsado automáticamente de la competición.

Asimismo, la Conmebol impondrá una fuerte multa económica por daños y prejuicios en beneficio de todas las partes que se vieran afectadas por la no realización del encuentro. Finalmente, el ente rector del fútbol sudamericano se reserva el derecho a aplicar sanciones futuras como suspender al club de las siguientes ediciones de la Libertadores y demás torneos continentales.

Universitario sí presentará ante Palmeiras en Brasil

Cabe señalar que esta idea de preferir la derrota por Walk Over antes de jugar el partido en Brasil nace por la sugerencia del periodista Pedro García y en Universitario ni siquiera evalúan dejar de viajar a Sao Paulo, por lo que sí disputarán el cotejo que se llevará a cabo el próximo jueves 21 de agosto.

Eso sí, lo que Jorge Fossati deberá definir es si presenta su equipo titular ante el 'Verdao' u opta por jugar con una formación alternativa, esto tomando en cuenta que el domingo 24 deberá enfrentar a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano. Recordemos que los blanquiazules también tendrán acción internacional el miércoles 20, frente a Universidad Católica en Quito.