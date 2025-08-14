André Carrillo reveló si jugaría en Universitario después de Corinthians: "No..."

André Carrillo, actual jugador del Corinthians y de la selección peruana, fue entrevistado y habló sobre la posibilidad de fichar por Universitario de Deportes para unirse al equipo dirigido por Jorge Fossati en una próxima temporada. Además, brindó detalles sobre su lesión y cómo se está recuperando del difícil momento que vivió ante Palmeiras en la Copa de Brasil.

En la conversación con el programa "Full Deportes" de Eddie Fleischmann, Carrillo fue consultado en primer lugar sobre si alguna vez había tenido una conversación con Jean Ferrari, ex administrador de Universitario, para poder fichar por el club antes de unirse a Corinthians.

"Tuve una conversación (con Jean Ferrari), pero fue muy rápida. Él quería contar conmigo, yo tenía algunas dudas, pero no estaba en mis planes regresar a Perú. Apareció lo de Corinthians y no lo dudé. No hubo una oferta oficial, solo conversaciones", aseguró en primera instancia.

André Carrillo reveló que no le cierra las puertas a Universitario de Deportes.

Por otro lado, el periodista también le preguntó si ve posible la posibilidad de ser jugador de Universitario de Deportes en una próxima temporada, luego de su paso por el Brasileirao con Corinthians.

"No me cierro las puertas, no hay que hablar nunca de si vestirías o no porque uno es profesional y no sabe lo que puede pasar, estamos siempre abiertos", dejó en claro en el podcast del medio peruano.

También, dejó en claro que es fanático de Alianza Lima, pero que no ha recibido el llamado oficial por parte de los dirigentes del cuadro blanquiazul, que hoy en día tienen una excelente temporada en la Copa Sudamericana.

"Obviamente, soy hincha de Alianza. Comencé ahí y estoy agradecido con el club, pero nunca tuve contacto desde que salí del país", declaró.

André Carrillo habló de su lesión en Corinthians

Por último, André dio detalles de su dura lesión sufrida cuando jugaba en Corinthians vs Palmeiras por la Copa de Brasil y cómo viene recuperándose con el fin de regresar en óptimas condiciones para ayudar al club a alcanzar la Serie A del Brasileirao.

André Carrillo sufrió una dura lesión jugando el Brasileirao.

"Ha sido una lesión de ligamentos del tobillo en la parte externa, ha sido una rotura, por eso necesitaba la operación. Me han dicho que en 3 meses estaré de vuelta jugando, espero que aceleren los procesos para regresar antes porque quiero terminar el año jugando y ayudar al equipo", concluyó.