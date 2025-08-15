Mr. Peet dio fuerte calificativo a Fossati tras perder ante Palmeiras por Libertadores: "Fue..."

Mr. Peet analizó el duelo entre Universitario de Deportes y Palmeiras en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Tras la derrota por 4 a 0 ante uno de los mejores equipos de Sudamérica, el comunicador tuvo duras palabras contra el técnico Jorge Fossati. Sus declaraciones fueron contundentes.

Peter Arévalo presentó un nuevo programa de "Madrugol" en su canal de YouTube titulado "A presión". En este episodio, analizó y explicó la contundente derrota de Universitario ante Palmeiras, además de dirigir una crítica al que consideró el principal responsable: nos referimos a Fossati.

Mr. Peet dio fuerte crítica a Jorge Fossati tras perder por goleada ante Palmeiras por Copa Libertadores.

"Cuando uno pensaba que jugaba Santamaría, no juega y tampoco se utilizó a Castillo, en este caso sí me parece criterioso. Yo creo que Castillo no es más que cualquier jugador del mediocampo de Universitario. Pero yo sí creo que Santamaría debió ser titular", empezó diciendo.

Dentro del mismo tema, Mr. Peet tuvo un duro calificativo contra Jorge Fossati por no haber utilizado a Santamaría en lugar de otro jugador, ya que en su opinión es un jugador mucho más completo que cualquiera de los 3 titulares: Aldo Corzo, Williams Riveros y Di Benedetto.

Video: A presión

"Fossati no utilizó la inversión millonaria de Ferrari. Fossati volvió a ser el técnico de la selección, fue el tipo terco de la selección. Uno puede analizarlo todo, pero si hay algo que le va a llamar la atención es cómo enfrentas estos partidos", continuó.

"Pero en este caso, Fossati sale a enfrentar con tres en el fondo y lentos. En el Perú no juegan con esa velocidad. Los tres del fondo quedaron expuestos. El partido termina 3 a 0, pero pudo terminar 6 a 0 tranquilamente", dijo de manera tajante.

"Fossati no se dio cuenta de que estaba enfrentando a Víctor Roque, y que Riveros no está en condiciones de enfrentarlo en un mano a mano. Fossati no se percató de que Palmeiras contaba con Sosa, esa bala paraguaya", concluyó.

Esto deja en claro y evidencia que Mr. Peet no coincide con el planteamiento hecho por Jorge Fossati para enfrentar a Palmeiras y lo catalogó de ser terco, como cuando estuvo al mando de la selección peruana. Es quizás la respuesta a tan bochornoso escenario (Universitario 0-4 Palmeiras) ante miles de hinchas en el Estadio Monumental.