La decisión que tomó Universitario con Jorge Fossati tras la dura derrota ante Palmeiras

Tras perder 4-0 contra Palmeiras en el Monumental, lo hinchas cremas, en redes sociales, solicitaron la salida de Fossati. Esta decisión tomó la directiva.

Jesús Yupanqui
Se reveló el futuro de Jorge Fossati en Universitario tras perder 4-0
Se reveló el futuro de Jorge Fossati en Universitario tras perder 4-0 | Sebastián Blanco / URPI-LR
El periodista Gustavo Peralta habló en L1 MAX sobre la derrota de Universitario ante Palmeiras. El comunicador señaló que la administración del cuadro crema respalda al DT. "No van a tomar una determinación con Fossati", expresó.

Noticia en desarollo...

Jesús Yupanqui
Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

  DT de Palmeiras dio directo comentario sobre Universitario tras categórico triunfo: "Fue un..."

  Alianza Lima y su publicación tras dura derrota de Universitario en Libertadores: "En casa"

