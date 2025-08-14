- Hoy:
La decisión que tomó Universitario con Jorge Fossati tras la dura derrota ante Palmeiras
Tras perder 4-0 contra Palmeiras en el Monumental, lo hinchas cremas, en redes sociales, solicitaron la salida de Fossati. Esta decisión tomó la directiva.
El periodista Gustavo Peralta habló en L1 MAX sobre la derrota de Universitario ante Palmeiras. El comunicador señaló que la administración del cuadro crema respalda al DT. "No van a tomar una determinación con Fossati", expresó.
Noticia en desarollo...
