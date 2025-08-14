Fossati fue directo y no dudó en señalar al responsable del 'papelón' de Universitario: "El..."

Universitario de Deportes vivió una noche de pesadilla al caer goleado 4-0 a manos de Palmeiras en el Estadio Monumental por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El cuadro crema fue ampliamente superado por uno de los principales favoritos a obtener el título, generando una multitud de críticas en la hinchada.

Minutos después del encuentro, el DT Jorge Fossati salió a dar la cara ante los medios de comunicación para reconocer que sus dirigidos cometieron muchos errores defensivos durante los 90 minutos, sobre todo en el primer tiempo, y el cuadro brasileño los superaron de una forma que no les había pasado en la presente temporada.

"Analizaré especialmente el primer tiempo. Podría resumir que el que juega bien, defiende y ataca bien. En este caso, sorpresiva e increíblemente en algo que somos muy fuertes (en defensa), hoy cometimos algunos errores que no solemos cometer, más allá de las virtudes y la calidad de los jugadores que teníamos en frente. Nos entran de una manera que no le pasa a este equipo normalmente ni en el plano local ni internacional", declaró en conferencia de prensa.

Asimismo, el estratega uruguayo también reconoció que sus dirigidos no fueron sólidos frente al 'Verdao' y no dudó en asumir la responsabilidad total de la goleada recibida, pero no decidió ahondar más en detalles para que no se piense que está excusándose por el resultado negativo

"Hoy no tuvimos solidez. El responsable de esta derrota soy yo. No entraré en más detalles porque parecería que me lavo las manos. Los jugadores han demostrado innumerables veces su calidad", agregó el 'Nonno'.

Jorge Fossati paró las balas y se consideró responsable de la derrota de Universitario. Foto: Sebastián Blanco / URPI-LR