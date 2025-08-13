Jugador de Palmeiras lanzó fuerte calificativo sobre Universitario y Fossati: "Un equipo de..."

Palmeiras llega al partido ante Universitario en calidad de favorito en la ida de los octavos de la Copa Libertadores 2025, sin embargo, el plantel brasileño asume el duelo con tranquilidad y conscientes de que el Estadio Monumental será un escenario complejo por la importante del club 'merengue' en el fútbol peruano.

Así lo señaló Joaquín Piquerez, lateral izquierdo del 'Verdao', quien en conferencia de prensa detalló que conoce de la trascendencia que tiene la 'U', así como la de su compatriota Jorge Fossati. Pues, el 'Nonno' lo dirigió durante las temporadas 2019 y 2020 en el River Plate de Uruguay.

"Tenemos un partido importantísimo en Perú contra Universitario, un gran equipo de allí, muy respetado, con un gran entrenador, que también fue mi entrenador. Espero que podamos conseguir un gran resultado y, si es posible, ganar, para poder cerrar el torneo en casa ante nuestra afición y seguir en la Libertadores", declaró Piquerez,

Eso si, el jugador de 26 años aclaró que Palmeiras tiene en la óptica sacarle toda la ventaja posible a Universitario para cerrar con comodidad la llave en el partido de vuelta en el Allianz Parque, el próximo jueves 21 de agosto y así asegurar su clasificación a cuartos de final.

En cuanto a su objetivo personal, Joaquín Piquerez sostuvo que está especialmente motivado por disputar más de 200 partidos defendiendo los colores del Palmeiras, sumando más de un logro, que se podrían incrementar esta temporada.

"Jugar 200 partidos con este gran club es un hito muy importante, algo muy difícil de lograr. Es una historia que duró cinco temporadas. Conseguí varios títulos y el cariño de la afición, y espero seguir por este camino para seguir alcanzando objetivos en cuanto a partidos y títulos", sentenció.