Medio brasileño advierte la 'baja' de jugador de Universitario en partido ante Palmeiras

Universitario recibirá a Palmeiras en el Estadio Monumental 'U' Marathon este jueves 14 de agosto, en la ida de los octavos de la Copa Libertadores 2025, y desde la antesala se vive la euforia del enfrentamiento que da por favorito al cuadro de Brasil, pero que se perfila como intenso por el escenario que será a favor de los 'merengues'.

Y así como en el territorio peruano hay mucha expectativa por el partido, también sucede en Brasil, en donde manifestaron que habría una notable ausencia en el plantel de Jorge Fossati, además señalaron que este elemento fue blanco de críticas por los de Ate debido a que no apareció en las últimas jornadas de la Liga 1.

El medio Bolavip de Brasil aseguró que se trata de Diego Churín, quien no estará en el arranque del compromiso y que posiblemente lo haga en la segunda mitad, siempre y cuando el entrenador de Universitario lo encuentre en condiciones de formar parte de la formación.

Publicación de Bolavip de Brasil.

"El delantero centro Diego Churín, quien continúa recuperándose de una lesión muscular, ha sido objeto de debate interno e incluso de críticas de la afición en las últimas semanas debido a su ausencia de los partidos. Sin embargo, el entrenador Jorge Fossati ha aclarado la situación del argentino", se lee en la web.

¿Cuándo juega Universitario vs Palmeiras?

De acuerdo con la programación de la Conmebol, el enfrentamiento entre Universitario vs Palmeiras se realizará este jueves 14 de agosto desde las 7.30 p. m. de acuerdo al horario peruano y a las 9.30 p. m. en el brasileño.