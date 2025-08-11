Diego Churín se luce con un golazo e ilusiona a hinchas previo al partido con Palmeiras

Universitario de Deportes continúa con su preparación para afrontar este jueves un electrizante duelo ante Palmeiras por los octavos de final ida de la Copa Libertadores 2025. Los dirigidos por Jorge Fossati quieren sacar un buen resultado del Estadio Monumental y los jugadores están motivados con ese objetivo. Uno de ellos es Diego Churín, quien ilusiona a los hinchas cremas con un golazo en la previa al cotejo.

La plantilla de la 'U' tuvo este lunes una exigente sesión de entrenamientos en Campo Mar, donde el delantero argentino se puso más a punto para volver a las canchas tras una larga ausencia por problemas de salud y durante la jornada demostró todas sus credenciales de cara al arco contrario.

Al momento de los trabajos de definición, el 'Ironman de Pergamino' estuvo fino y tras un centro preciso al área de Hugo Ancajima por banda derecha, conectó un certero cabezazo que hizo estéril la estirada del arquero Miguel Vargas. Este tanto fue grabado y publicado por el propio jugador en sus historias de redes sociales.

Video: Instagram - Diego Churín

De esta forma, el futbolista de 35 años lanzó un aviso al conjunto brasileño de que está en óptimas condiciones para disputar el compromiso y buscar anotarles un gol que permita a la 'U' y a su numerosa hinchada soñar con una victoria que le permita llegar con ventaja a la revancha en Sao Paulo.

Diego Churín ya sabe lo que es marcarle a Palmeiras

El 'Diegote' ha pasado por múltiples equipos en su amplia trayectoria como profesional y cuando estuvo en el fútbol brasileño se dio el lujo de anotarle a Palmeiras. Ello ocurrió cuando vestía la camiseta del Atlético Goianiense en la temporada 2022 y lo hizo por partida doble.

A pesar que el elenco 'Alviverde' ganó aquella vez en el Allianz Parque, el actual ariete de la 'U' convirtió un doblete, ambos tantos con certeros cabezazos para poner el 0-1 parcial en el primer tiempo y el 4-2 final en la etapa complementaria. Esto fue recordado en los últimos meses por los fanáticos merengues, quienes esperan que Churín se destape y le vuelva a marcar a su rival copero.

Video: Globo Esporte

¿Diego Churín jugará con Universitario ante Palmeiras por Copa Libertadores?

Después de recuperarse de un problema de salud que lo alejó de las canchas los últimos partidos, Diego Churín está disponible y será convocado por el DT Jorge Fossati para la ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 ante Palmeiras. Además podría sumar minutos, pero eso dependerá del comando técnico crema.

De no mediar inconvenientes, Diego Churín será convocado por Universitario para enfrentar a Palmeiras. Foto: Sebastián Blanco / URPI LR