Canal confirmado para ver Universitario vs Palmeiras por octavos de Copa Libertadores

Momento de un partidazo de altura entre Universitario vs Palmeiras en el Estadio Monumental de Ate. Ambos elencos se verán cara a cara por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, por lo que millones de hinchas estarán a la expectativa de no perderse este encuentro por ningún motivo. Conoce las señales de transmisión para vivir al máximo los 90 minutos.

¿Dónde ver Universitario vs Palmeiras?

Este partido entre Universitario vs Palmeiras se verá por la señal en vivo de ESPN 5 para toda Latinoamérica. La transmisión de este cotejo también podrá sintonizarse vía streaming por Disney Plus, por lo que no hay excusas para ver este emocionante partido internacional en el Estadio Monumental.

Conmebol anuncia las llaves de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Canales de transmisión de Universitario vs Palmeiras

Estos son los canales exclusivos que transmitirán el partido entre Universitario vs Palmeiras a nivel internacional. Toma nota al detalle de cada una de las señales televisivas para los diferentes países del mundo:

Argentina: Disney+ Premium, FOX Sports 2

Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay: Disney+, ESPN 2

Chile, Perú: Disney+, ESPN 5

México: Disney+ Premium

Italia: Como

Estados Unidos: Fanatiz USA, BeIN Sports Connect, Fubo Sports Network, ViX, Tubi

Venezuela: Disney+, ESPN 2, inter

Historial entre Universitario vs Palmeiras

A lo largo de la historia, Universitario y Palmeiras se han enfrentado cara a cara por Copa Libertadores en seis ocasiones. El saldo es favorable para los brasileños, quienes registran cinco victorias y una derrota. La única vez que los cremas superaron al 'Verdao' fue en la campaña de 1979 en el que lo superaron por 1-2 en Pacaembú con goles de Percy Vílchez y Juan Oré.