¡OFICIAL! Estadio Monumental será sede de la final de la Copa Libertadores 2025

La CONMEBOL ha hecho oficial que el Estadio Monumental de Lima de Universitario de Deportes será la sede de la final de la Copa Libertadores 2025. Esta información se dio a conocer a través de las redes sociales de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Estadio Monumental de Lima será la sede de la final de la Copa Libertadores 2025. Foto: CONMEBOL

Según lo informado por Universitario de Deportes, el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, visitó el estadio designado, el más grande de Perú, para cerrar el acuerdo que reafirma la alianza entre ambas instituciones con el objetivo de impulsar el desarrollo y la promoción del fútbol sudamericano.

Es importante mencionar que el Estadio Monumental U Marathon volverá a ser sede de una final histórica, tal como sucedió cuando River Plate y Flamengo se enfrentaron en el 2019, donde el cuadro brasileño se coronó campeón en un emocionante partido.

El Estadio Monumental tiene una capacidad de más de 80 mil personas. Foto: Universitario

Por otro lado, es importante recordar que los equipos que podrían llegar hasta la gran final de la Copa Libertadores son: River Plate, Racing Club, Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield de Argentina; Atlético Nacional de Colombia, Peñarol de Uruguay, Liga de Quito de Ecuador, Universitario de Deportes de Perú (propietario del estadio), Libertad y Cerro Porteño de Paraguay; y Botafogo, Sao Paulo, Internacional, Palmeiras, Fortaleza y Flamengo de Brasil.

De los 16 equipos que podrían clasificarse hasta la final de la Libertadores 2025, solo dos podrán disputarla. Este gran duelo está programado para el sábado 29 de noviembre de 2025, aún la hora por confirmar, en el Estadio Monumental de Ate, Lima, Perú.

Datos del Estadio Monumental de Lima