¡OFICIAL! Estadio Monumental será sede de la final de la Copa Libertadores 2025
CONMEBOL hizo oficial que la sede de la final de la Copa Libertadores 2025 será en el Estadio Monumental de Lima de Universitario de Deportes.
La CONMEBOL ha hecho oficial que el Estadio Monumental de Lima de Universitario de Deportes será la sede de la final de la Copa Libertadores 2025. Esta información se dio a conocer a través de las redes sociales de la Confederación Sudamericana de Fútbol.
PUEDES VER: Vitor Roque, delantero de Palmeiras, dejó fuerte mensaje sobre Universitario: "Es una..."
Según lo informado por Universitario de Deportes, el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, visitó el estadio designado, el más grande de Perú, para cerrar el acuerdo que reafirma la alianza entre ambas instituciones con el objetivo de impulsar el desarrollo y la promoción del fútbol sudamericano.
Es importante mencionar que el Estadio Monumental U Marathon volverá a ser sede de una final histórica, tal como sucedió cuando River Plate y Flamengo se enfrentaron en el 2019, donde el cuadro brasileño se coronó campeón en un emocionante partido.El Estadio Monumental tiene una capacidad de más de 80 mil personas. Foto: Universitario
Por otro lado, es importante recordar que los equipos que podrían llegar hasta la gran final de la Copa Libertadores son: River Plate, Racing Club, Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield de Argentina; Atlético Nacional de Colombia, Peñarol de Uruguay, Liga de Quito de Ecuador, Universitario de Deportes de Perú (propietario del estadio), Libertad y Cerro Porteño de Paraguay; y Botafogo, Sao Paulo, Internacional, Palmeiras, Fortaleza y Flamengo de Brasil.
De los 16 equipos que podrían clasificarse hasta la final de la Libertadores 2025, solo dos podrán disputarla. Este gran duelo está programado para el sábado 29 de noviembre de 2025, aún la hora por confirmar, en el Estadio Monumental de Ate, Lima, Perú.
Datos del Estadio Monumental de Lima
- Ubicación: Ate, Lima, Perú
- Inauguración: 2 de julio del 2000
- Propietario: Club Universitario de Deportes
- Capacidad: Aproximadamente 80,000 espectadores
- Dimensiones del campo: 105 x 70 metros
- Tipo de césped: Natural
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90