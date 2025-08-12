Hinchas de Palmeiras menosprecian a Universitario con fulminante predicción: "El rival más fácil"

Este jueves 14 de agosto se realizará el partido de ida por los octavos de final entre Universitario vs Palmeiras por la Copa Libertadores y mientras los 'merengues' esperan pelear el duelo para soñar con una posible clasificación de fase, los brasileños se dan por ganadores y señalan que el marcador ya está inclinado a su favor.

Ante la consulta por la Tiktoker peruana 'La chuqui', los hinchas del 'Verdao' aseguraron que su calidad favoritismo se concretará tanto en el Estadio Monumental como en el Allianz Parque de Sao Paulo, incluso uno de ellos manifestó que la 'U' es el equipo más sencillo que le pudo tocar a Palmeiras.

Dentro de las predicciones que dieron los entrevistados indicaron que habrá goleada en el resultado final e incluso uno de ellos se atrevió a pronosticar que serán los campeones de la presente edición del certamen continental: "Esta es la mayor hinchada de Brasil y va a ser 3-0 para Palmeiras y vamos a ganar la Copa Libertadores", sostuvo uno y otro añadió: "Era el rival más fácil de los que estaban ahí y no tengo más que hablar".

Lo cierto es que en el último enfrentamiento que hubo entre Universitario y Palmeiras fue en 2021, los brasileños salieron aitosos por 3-2 en la ida en Lima, mientras que en la vuelta fue una fulminante goleada por 6-0 a favor de la 'Academia'.

¿Cuándo juega Universitario vs Palmeiras?

De acuerdo con la programación de la Conmebol, el enfrentamiento entre Universitario vs Palmeiras se realizará este jueves 14 de agosto desde las 7.30 p. m. de acuerdo al horario peruano y a las 9.30 p. m. en el brasileño.