Palmeiras y las 2 incorporaciones que tendrá para enfrentar a Universitario en Copa Libertadores

Universitario recibirá a Palmeiras en el Estadio Monumental 'U' Marathon este jueves 14 de agosto en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores, en donde que aspira no amilanarse y sacar un resultado positivo que le permita soñar con dar 'pelea' en el encuentro de vuelta que se disputará en tierras brasileña el 21 del mismo mes.

Sin embargo, la tarea del elenco dirigido por Jorge Fossati no es sencilla, pues al poderío que ya tiene el 'Verdao', se añaden dos 'nuevos' elementos, provenientes de ligas europeas, que debutarán en la presente Copa Libertadores enfrentando a los 'merengues'.

Se trata de Khellven, brasileño de 25 años, que hasta hace un par de semanas lucía en las filas del CSKA Moscú. Su pase a Palmeiras se dio por todo lo alto y en la reciente fecha del Brasileirao —victoria ante Ceará— jugó su primer partido (pocos minutos) bajo las órdenes de Abel Ferreira.

Por oro lado, está el paraguayo Ramón Sosa, llegó a la 'Academia' después del Mundial de Clubes y aunque ha tenido más tiempo para ganar rodaje en su nuevo club (entre Copa de Brasil y Brasileirao), no tuvo competencia en la Copa Libertadores, por lo que se espera su debut frente a Universitario.

De esta manera, Khellven y Ramón Sosa ingresarían a la lista de convocados de Palmeiras en lugar de Mayke y Estêvão. La cotización de esta dupla supera los 17 millones de euros, cifra que supera altamente al plantel de la 'U', cotizado en 13 millones y medio.

Lista de Palmeiras ante Universitario

Arqueros : Weverton, Marcelo Lomba, Mateus, Aranha, Luiz Sá

: Weverton, Marcelo Lomba, Mateus, Aranha, Luiz Sá Laterales : Marcos Rocha, Khellven , Giay, Piquerez, Vanderlan, Gilberto, Arthur

: Marcos Rocha, Khellven , Giay, Piquerez, Vanderlan, Gilberto, Arthur Defensores : Gustavo Gómez, Murilo, Micael, Bruno Fuchs, Naves, Benedetti, Diogo, Thiago, Robson

: Gustavo Gómez, Murilo, Micael, Bruno Fuchs, Naves, Benedetti, Diogo, Thiago, Robson Centrocampistas : Emiliano Martínez, Aníbal Moreno, Allan, Richard Ríos, Lucas Evangelista, Figueiredo, Rafael Coutinho, Gabriel Azevedo, Raphael Veiga, Mauricio, Felipe Anderson, Erick Belé, Ramón, Larson, Luis Pacheco, Agner

: Emiliano Martínez, Aníbal Moreno, Allan, Richard Ríos, Lucas Evangelista, Figueiredo, Rafael Coutinho, Gabriel Azevedo, Raphael Veiga, Mauricio, Felipe Anderson, Erick Belé, Ramón, Larson, Luis Pacheco, Agner Delanteros: Bruno Rodrigues, Facundo Torres, Ramón Sosa , Paulinho, Thalys, Flaco López, Luighi, Vitor Roque, Riquelme Fillipi, Sorriso, Marcio Vitor, Wesley Lima, Kauã Lira.

Partido Universitario vs Palmeiras: ¿Cuándo juegan?

De acuerdo con la programación de la Conmebol, el enfrentamiento entre Universitario vs Palmeiras se realizará este jueves 14 de agosto desde las 7.30 p. m. de acuerdo al horario peruano y a las 9.30 p. m. en el brasileño.