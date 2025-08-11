Universitario tiene una cita con la historia este jueves 14 de mayo, cuando reciba a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Más allá de un amplio favoritismo del 'Verdao', lo cierto es que en los últimos días se habla de una crisis futbolística e hinchas han pedido la salida de su entrenador, Abel Ferreira.

Más allá de los cuestionamientos a su director técnico por parte de los aficionados y un sector de la prensa en el país de la samba, lo cierto es que la directiva del club paulista acaba de confirmar que no tiene intenciones de cesar a su entrenador.

La presidenta del Palmeiras, Leila Pereira, afirmó que la intención de la institución deportiva es incluso ampliar su vínculo hasta finales del 2027, por lo que Abel Ferreira afrontará la llave ante la 'U' con el respaldo de su directiva a su trabajo, más allá de algunos malos resultados.

"Estoy muy interesada en que nuestro entrenador siga con nosotros hasta finales de 2027. Este es mi deseo y lo que quiero para Palmeiras. Algunos tienen derecho a criticar, pero yo tengo derecho a decidir. Firmaremos el contrato lo antes posible, renovándolo hasta diciembre de 2027. En cuanto tenga el documento firmado, se lo haré saber. Para que quede claro, este es el deseo de Palmeiras", dijo Pereira en conferencia.

Abel Ferreira será entrenador del Palmeiras hasta el 2027.

Universitario vs. Palmeiras: horario y canales de los partidos por Libertadores

Universitario y Palmeiras se enfrentan por los octavos de final de la Copa Libertadores. El primer partido se juega en Lima este jueves 14 de agosto en el Monumental U Marathon, mientras que el cotejo de vuelta se llevará el 21 del mismo mes en el Allianz Parque. Ambos encuentros se juegan a las 19:30 de Perú y 21:30 en Brasil.