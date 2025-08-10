- Hoy:
Vitor Roque, delantero de Palmeiras, dejó fuerte mensaje sobre Universitario: "Es una..."
Vitor Roque, goleador de Palmeiras, no se guardó nada y dejó un firme mensaje sobre Universitario de Deportes previo al duelo por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.
Universitario de Deportes está próximo a enfrentarse a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores, y los jugadores de ambos clubes están pendientes y expectantes de este gran cruce. Es por eso que, en medio del último partido del cuadro brasileño por el torneo nacional, Vitor Roque fue consultado por el cuadro crema.
Después del partido entre Palmeiras vs Ceará por la jornada 19 de la Serie A Brasileirao, Vitor Roque fue entrevistado luego de convertirse en el héroe del equipo al anotar el 2 a 1 a favor de los locales.
Es por eso que, en medio de todo esto, el periodista de turno le preguntó sobre el duelo que viene contra Universitario por los octavos de la Libertadores y su respuesta fue muy contundente.Vitor Roque, delantero de Palmeiras, dejó fuerte mensaje sobre Universitario previo al duelo por la Copa Libertadores.
"Es una victoria que nos da confianza (Ceará). Ahora viene un partido importante en la Copa Libertadores, que será fuera de casa. Tenemos que intentar hacer lo mejor para tener tranquilidad en el duelo de vuelta", afirmó.
Por otro lado, también consultado sobre cómo se siente al haber anotado el ansiado gol para la victoria de Palmeiras, sabiendo que el equipo no pasa por un gran momento futbolístico, manifestó su alegría y respaldo al técnico Abel Ferreira.
"Estoy muy feliz por el gol, pero más por la victoria. Todo esto es gracias a Dios y también agradezco al grupo, a Abel Ferreira que nos da la confianza para seguir trabajando con tranquilidad. También agradezco a todos los hinchas que nos vinieron a apoyar. Estoy muy feliz porque esto nos da confianza para seguir peleando el campeonato", concluyó.
