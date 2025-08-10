¡Atención, Universitario! Palmeiras ganó a Ceará y llegará motivado a partido por Libertadores

La Copa Libertadores está de vuelta tras dos meses con el inicio de los octavos de final, donde Universitario de Deportes deberá enfrentarse al principal candidato a levantar el título, Palmeiras, en una de las llaves más resaltantes de la competición. El cuadro brasileño llegará con todas sus figuras a Lima, pero además con una motivación elevada pues sacaron un gran resultado de su último encuentro por la liga de su país.

El 'Verdao' se enfrentó este domingo a Ceará en el Allianz Parque por la fecha 19 del Brasileirao, duelo muy parejo que pudo sacar adelante y terminó llevándoselo por un marcador de 2-1. A pesar de jugar con su plantel de lujo, Lourenço adelantó para la visita al comenzar el segundo tiempo (51'). Sin embargo, cuando todo parecía cuesta arriba para los de Palestra Italia, estos sacaron todo su poderío y le dieron vuelta al compromiso.

Con sus habituales titulares, Palmeiras venció 2-1 a Ceará por el Brasileirao 2025. Foto: Palmeiras

Solo le bastaron dos minutos a los dirigidos por el portugués Abel Ferreira para revertir el partido. Primero apareció el argentino José Manuel López con un penal bien ejecutado a los 67' y luego Vitor Roque con un poderoso remate cerca al área chica a los 69' tras asistencia del volante ofensivo Mauricio.

Segundo gol de Vitor Roque para el triunfo de Palmeiras sobre Ceará. Video: Premiere

Con esta victoria, el conjunto 'Alviverde' sigue prendido en la pelea por el liderato del campeonato brasileño de Primera División con dos partidos menos, ubicándose en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 36 puntos (a cuatro del puntero Flamengo). Además, cortó una mala racha de tres cotejos sin conocer la victoria.

Universitario también llega con la moral elevada al partido ante Palmeiras

Sin embargo, Palmeiras no será el único que llegará con la moral a tope al compromiso. La 'U' también tiene motivos para ilusionarse porque aún no conoce de derrotas en el Torneo Clausura peruano y el último sábado venció por la mínima diferencia a Sport Boys en un duelo donde fueron los amplios dominadores durante los 90 minutos.

Universitario también llegará motivado al partido con Palmeiras tras ganarle a Sport Boys. Foto: Carlos Félix / URPI LR

Universitario vs. Palmeiras: fecha, hora y canal por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

El cotejo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 entre Universitario vs. Palmeiras se disputará este jueves 14 de agosto en el Estadio Monumental a partir de las 19:30 horas de Perú, con transmisión EN VIVO por las pantallas de ESPN 5 y vía streaming por Disney Plus.