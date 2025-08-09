- Hoy:
Universitario vs Sport Boys EN VIVO: a qué hora juega, alineaciones y dónde ver Torneo Clausura
El partido entre Universitario vs Sport Boys desde el Estadio Monumental, este sábado 9 de agosto, en el duelo por la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1.
Universitario recibirá a Sport Boys en el Estadio Monumental 'U' Marathon, este sábado 9 de agosto desde las 6.30 p. m. en el horario peruano. El partido con pronóstico reservado corresponde a la fecha 5 del Torneo Clausura y su transmisión exclusiva estará a cargo de GOLPERÚ. Sigue aquí todas las incidencias y minuto a minuto del duelo por la Liga 1 2025.
Partido Universitario vs Sport Boys por el Torneo Clausura
Universitario de Deportes atraviesa un momento clave en el Torneo Clausura 2025. El conjunto crema se encuentra a solo dos puntos del líder y podría adueñarse de la cima si en esta quinta fecha logra sumar de a tres y Cusco FC tropieza. El próximo reto será ante el siempre complicado Sport Boys, en un duelo que promete intensidad y emociones.
El equipo dirigido por Jorge Fossati llega con la moral en alto tras vencer 2-0 a Alianza Universidad en Huánuco, gracias a los goles de José Rivera y Jairo Vélez en el estadio Heraclio Tapia. Co el aliento de su hinchada, los merengues saben que no pueden dejar escapar puntos en casa si quieren pelear el título hasta el final.Universitario buscará ganar en el Monumental.
Por su parte, Sport Boys también llega motivado luego de imponerse 1-0 a ADT en el estadio Miguel Grau, con un gol de Hansell Riojas desde el punto de penal a los 35 minutos. Los rosados buscarán sorprender en condición de visitante y repetir actuaciones sólidas que les permitan escalar en la tabla.Sport Boys buscará dar el golpe en Ate.
El antecedente más reciente entre ambos se remonta al 9 de marzo del 2025 por la quinta jornada del Torneo Apertura. Aquella vez, Universitario se impuso 2-0 en el Estadio Nacional con tantos de Martín Pérez Guedes y Edison Flores, un resultado que los cremas esperan repetir para acercarse aún más al liderato.
¿A qué hora juega Universitario vs. Sport Boys?
A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido de Universitario vs. Sport Boys, correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú:
- Perú, Colombia, Ecuador: 6.30 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 7.30 p. m.
- Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 8.30 p. m.
- México: 5.30 p. m.
- Estados Unidos (Nueva York, Washington y Florida): 7.30 p. m. / (Los Ángeles): 5.30 p. m.
- España: 1.00 a. m. (del domingo 10 de agosto)
¿Qué canal transmite Universitario vs. Sport Boys EN VIVO?
Para poder ver el partido de Universitario vs. Sport Boys EN VIVO por internet GRATIS, por la tercera fecha del Torneo Clausura 205 de la Liga 1 Perú, tendrás que sintonizar el siguiente canal de transmisión: GOLPERU.
¿Dónde ver GOLPERU EN VIVO, partido de Universitario vs. Sport Boys?
- Argentina: GolTV Latinoamérica
- Bolivia: GolTV Latinoamérica
- Canadá: Fanatiz Canada
- Chile: GolTV Latinoamérica
- Colombia: GolTV Latinoamérica
- Costa Rica: GolTV Latinoamérica
- República Dominicana: GolTV Latinoamérica
- Ecuador: GolTV Latinoamérica
- El Salvador: GolTV Latinoamérica
- Honduras: GolTV Latinoamérica
- México: Fanatiz Mexico, GolTV Latinoamérica
- Panamá: GolTV Latinoamérica
- Perú: GolTV Latinoamérica, Gol Peru
- Puerto Rico: Fanatiz USA
- Uruguay: GolTV Latinoamérica
- EE. UU.: Fanatiz USA, fuboTV, GOLTV, GolTV Español
- Venezuela: inter, GolTV Latinoamérica
Universitario vs Sport Boys pronóstico: cuotas y apuestas
|Apuestas
|Universitario
|empate
|Sport Boys
|Betsson
|1.29
|5.35
|9.80
|Betano.pe
|1.32
|5.00
|9.75
|bet365
|1.30
|5.25
|9.50
|1xBet
|1.31
|5.21
|11.70
|Betsafe
|1.29
|5.35
|9.80
|CoolbetLATAM
|1.28
|5.25
|12.00
|DoradoBet
|1.30
|5.33
|9.00
Universitario vs Sport Boys:
Universitario: Miguel Vargas, Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Andy Polo, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Vélez, César Inga, Edison Flores y Alex Valera.
Sport Boys: Steven Rivadeneyra; Hansell Riojas, Matías Almirón, Rodrigo Colombo, Christian Carbajal; Leonel Solís, Hernán Da Campo, Oslimg Mora, Luis Urruti; Fidel Martínez y Fabrizio Roca.
Universitario vs Sport Boys historial: últimos partidos
- Sport Boys 0-2 Universitario | 09.03.25 | Liga 1
- Universitario 3-0 Sport Boys | 18.09.24 | Liga 1
- Sport Boys 1-2 Universitario | 13.04.24 | Liga 1
- Universitario 3-0 Sport Boys | 20.09.23 | Liga 1
- Sport Boys 0-3 Universitario | 29.04.23 | Liga 1.