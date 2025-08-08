¿A qué hora juega Universitario vs. Sport Boys y dónde ver el partido del Torneo Clausura?

Desde el Estadio Monumental de Ate, Universitario de Deportes recibirá a Sport Boys por la fecha número 5 del Torneo Clausura 2025 y buscará los tres puntos para seguir entre los primeros puestos de la Liga 1. Por ello, a continuación te brindamos el horario y canal oficial para que puedas ver el partido este sábado 9 de agosto en todo el Perú.

Universitario vs. Sport Boys: horario del partido

Te dejamos los diferentes horarios dependiendo tu país de residencia:

México y Costa Rica: 17.30 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 18.30 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 19.30 horas

Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 20.30 horas

¿Dónde ver EN VIVO Universitario vs. Sport Boys?

La transmisión del partido entre Universitario vs. Sport Boys por la fecha 5 del Torneo Clausura será mediante la señal de GOLPERÚ para todo el territorio peruano. Asimismo, podrás ver el emocionante encuentro entre cremas y rosados totalmente online si cuentas con una suscripción a la plataforma de streaming Movistar Play.

Universitario es firme candidato a salir campeón de la Liga 1.

¿Cómo llegan Universitario y Sport Boys?

Vale precisar que la 'U' está obligado a ganar para intentar pasar a Sporting Cristal y Cusco FC en la tabla de posiciones, clubes que se encuentran en segundo y primer lugar respectivamente. Los merengues se mantienen invictos en el presente certamen y la fecha pasada vencieron cómodamente por 2-0 a Alianza Universidad en Huánuco.

Por su parte, Sport Boys viene reponiéndose de un mal inicio en el Torneo Clausura debido a que perdieron 3-0 con Juan Pablo II y 2-0 en casa ante Sporting Cristal. Luego de ello igualó 0-0 con Ayacucho de visita y la semana pasada derrotó 1-0 a ADT en el Estadio Miguel Grau para alegría de sus aficionados.