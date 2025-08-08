- Hoy:
¿A qué hora juega Universitario vs. Sport Boys y dónde ver el partido del Torneo Clausura?
Revisa el horario y canal confirmado para ver el partido entre Universitario vs. Sport Boys en el Estadio Monumental por el Torneo Clausura de la Liga 1.
Desde el Estadio Monumental de Ate, Universitario de Deportes recibirá a Sport Boys por la fecha número 5 del Torneo Clausura 2025 y buscará los tres puntos para seguir entre los primeros puestos de la Liga 1. Por ello, a continuación te brindamos el horario y canal oficial para que puedas ver el partido este sábado 9 de agosto en todo el Perú.
Universitario vs. Sport Boys: horario del partido
Te dejamos los diferentes horarios dependiendo tu país de residencia:
- México y Costa Rica: 17.30 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 18.30 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 19.30 horas
- Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 20.30 horas
¿Dónde ver EN VIVO Universitario vs. Sport Boys?
La transmisión del partido entre Universitario vs. Sport Boys por la fecha 5 del Torneo Clausura será mediante la señal de GOLPERÚ para todo el territorio peruano. Asimismo, podrás ver el emocionante encuentro entre cremas y rosados totalmente online si cuentas con una suscripción a la plataforma de streaming Movistar Play.Universitario es firme candidato a salir campeón de la Liga 1.
¿Cómo llegan Universitario y Sport Boys?
Vale precisar que la 'U' está obligado a ganar para intentar pasar a Sporting Cristal y Cusco FC en la tabla de posiciones, clubes que se encuentran en segundo y primer lugar respectivamente. Los merengues se mantienen invictos en el presente certamen y la fecha pasada vencieron cómodamente por 2-0 a Alianza Universidad en Huánuco.
Por su parte, Sport Boys viene reponiéndose de un mal inicio en el Torneo Clausura debido a que perdieron 3-0 con Juan Pablo II y 2-0 en casa ante Sporting Cristal. Luego de ello igualó 0-0 con Ayacucho de visita y la semana pasada derrotó 1-0 a ADT en el Estadio Miguel Grau para alegría de sus aficionados.
