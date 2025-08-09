- Hoy:
Perú vs Venezuela EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver partido por la Copa Panamericana de Vóley 2025?
Horario y canal EN VIVO del Perú vs Venezuela por el quinto lugar de la Copa Panamericana de Vóley 2025.
La selección peruana de vóley quiere despedirse a lo grande. Este domingo 10 de agosto, las ‘Matadoras’ chocarán ante Venezuela por el quinto lugar de la Copa Panamericana 2025, en un duelo que promete mucha intensidad desde Colima, México.
PUEDES VER: Perú cayó 3-0 ante Colombia y quedó sin chances de ser campeón de la Copa Panamericana de Vóley
Perú vs Venezuela vóley por Copa Panamericana 2025
El equipo dirigido por Antonio Rizola llega tras una campaña con momentos de alto nivel, aunque no logró meterse en semifinales. En la fase de grupos, Perú superó a Cuba, México y Costa Rica, pero cayó ante Puerto Rico. Luego, en cuartos de final, fue derrotado por Colombia (0-3).
Por su parte, la Vinotinto tuvo un camino similar: sumó triunfos valiosos en la primera ronda, pero México la frenó en la ronda de los ocho mejores con un 3-1 que la envió a la lucha por posiciones secundarias.
Aunque no hay medalla de por medio, las ‘Matadoras’ saben que este encuentro es clave para reafirmar su crecimiento y cerrar el torneo con la frente en alto. Además, será una oportunidad para que figuras como Esmeralda Sánchez y Flavia Montes muestren su potencial ante un rival directo de la región.
¿Dónde ver Perú vs Venezuela vóley EN VIVO ONLINE?
El partido entre Perú vs. Puerto Rico, así como todos los choques de la Copa Panamericana de Vóley 2025 no serán transmitidos por televisión en territorio peruano. Sin embargo, lo podrás seguir EN VIVO y EN DIRECTO vía streaming por el canal de Youtube de la Federación Mexicana de Voleibol para todo el mundo.
¿A qué hora juega Perú vs Venezuela vóley?
En esta previa previa te damos a conocer los horarios en los distintos países para que no te pierdas ningún instante del partido de Perú vs Venezuela, válido por la Copa Panamericana de Vóley Femenino 2025:
- Costa Rica, México: 13.30 horas
- Colombia, Ecuador, Perú: 14.30 horas
- Bolivia, Chile, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela: 15.30 horas
- Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 13.30 horas
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 15.30 horas.
Convocadas de Perú para la Copa Panamericana de Vóley Femenino 2025
Armadoras
- Yadhira Anchante (AO Thiras - Grecia)
- María José Rojas (Rebaza Acosta)
Centrales
- Maricarmen Guerrero (Alianza Lima)
- Diana De la Peña (Alianza Lima)
- Claudia Palza (Rebaza Acosta)
- Flavia Montes (U. San Martín)
Opuestas
- Thaisa Mc Leod (Deportivo Géminis)
- Aixa Vigil (U. San Martín)
Atacantes
- Karla Ortiz (Universitario)
- Sandra Ostos (Alianza Lima)
- Kiara Vicente (Géminis)
- Coraima Gómez (Universitario)
Líberos
- Rachell Hidalgo (Regatas Lima)
- Esmeralda Sánchez (Alianza Lima).
