Perú vs. Colombia EN VIVO: hora y dónde ver cuartos de final por Copa Panamericana de Vóley 2025

La Copa Panamericana de Vóley 2025 entra en sus etapas decisivas y este viernes 8 de agosto, Perú vs. Colombia sostendrán un emocionante partido por los cuartos de final desde el Auditorio Multifuncional de la Unidad Deportiva Morelos en Colima, México; a partir de las 20:00 horas local (21:00 en territorio peruano), con transmisión EN VIVO vía Youtube. Entérate de todos los detalles del encuentro.

La selección peruana ha dado una de las más grandes sorpresas de la competición en tierras aztecas. La Bicolor venció en la fase de grupos a Cuba (3-2), México (3-1) y Costa Rica (3-0), consiguiendo de esta forma la clasificación a los cuartos de final pese a caer derrotado en su último partido frente a uno de los candidatos a ganar el título, Puerto Rico (3-0).

El sexteto dirigido por el brasileño Antonio Rizola terminó el grupo A con 12 puntos, metiéndose a la siguiente instancia como tercero de su zona por debajo del combinado local y las portorriqueñas, por lo que tendrá que disputar un partido más si quiere ser campeón del torneo por primera vez en su historia.

Perú quiere seguir dando la hora en la Copa Panamericana de Vóley 2025 y para ello deberá vencer a Colombia. Foto: FPV

Colombia viene teniendo una gran participación en el certamen. El conjunto cafetero integró el grupo B, donde quedó en el segundo puesto con 16 puntos, solo uno por debajo del líder. De sus cuatro enfrentamientos ganó tres y con solvencia (todos por 3 sets a 0) a Canadá, Trinidad y Tobago y Venezuela. Para su desgracia, cayeron en la tercera jornada con República Dominicana 3-1, razón por la que no pudo quedar en la cima de la clasificación.

Colombia accedió a los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley como segundo del grupo B. Foto: Fedevoleicol

¿A qué hora juega Perú vs. Colombia vóley?

El encuentro entre la Blanquirroja y las cafeteras por un lugar en las semifinales de la Copa Panamericana de Vóley Femenino 2025 está programado para comenzar en el último turno de la jornada, a las 20:00 horas de México (21:00 de Perú y Colombia). A continuación, conoce los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

Costa Rica, México: 20:00 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 21:00 horas

Bolivia, Chile, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela: 22:00 horas

Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 22:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 23:00 horas

Perú mide fuerzas ante Colombia por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025. Foto: FPV

¿Dónde ver Perú vs Colombia vóley EN VIVO?

Para ver todas las incidencias del Perú vs. Colombia EN VIVO por los cuartos de final del certamen continental, es preciso señalar que no será transmitido por televisión pero si vía streaming a través del canal de Youtube de la Federación Mexicana de Voleibol, que ha venido pasando todos los compromisos y lo seguirá haciendo hasta que culmine la competencia.

Tabla de posiciones grupo A Copa Panamericana de Vóley 2025 con Perú

EQUIPOS PJ PG PP PUNTOS 1. Puerto Rico (Semifinal) 4 3 1 14 2. México (Cuartos de final) 4 3 1 14 3. Perú (Cuartos de final) 4 3 1 12 4. Cuba 4 1 3 10 5. Costa Rica 4 0 4 0

*5 puntos por partido ganado 3 sets a 0 / 4 puntos por partido ganado 3 sets a 1 / 3 puntos por partido ganado 3 sets a 2 / 2 puntos por partido perdido 2 sets a 3 / 1 punto por partido perdido 1 set a 3.

¿Con quién se enfrenta el ganador del Perú vs. Colombia en semifinales de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

El ganador del compromiso entre Perú vs. Colombia clasificará a las semifinales de la Copa Panamericana de Vóley 2025, instancia en la que se tendrá que medir ante Puerto Rico, el líder del grupo A del torneo, el próximo sábado 9 de agosto a las 20:00 horas de México (21:00 en territorio peruano).

Selección peruana: convocadas a la Copa Panamericana de Vóley 2025

Armadoras

Yadhira Anchante (AO Thiras - Grecia)

María José Rojas (Rebaza Acosta)

Centrales

Maricarmen Guerrero (Alianza Lima)

Diana De la Peña (Alianza Lima)

Claudia Palza (Rebaza Acosta)

Flavia Montes (U. San Martín)

Opuestas

Thaisa Mc Leod (Deportivo Géminis)

Aixa Vigil (U. San Martín)

Atacantes

Karla Ortiz (Universitario)

Sandra Ostos (Alianza Lima)

Kiara Vicente (Géminis)

Coraima Gómez (Universitario)

Líberos