Perú vs. Colombia EN VIVO: hora y dónde ver cuartos de final por Copa Panamericana de Vóley 2025
La selección peruana se enfrenta este viernes a Colombia por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025. Conoce la hora y dónde ver el partido.
La Copa Panamericana de Vóley 2025 entra en sus etapas decisivas y este viernes 8 de agosto, Perú vs. Colombia sostendrán un emocionante partido por los cuartos de final desde el Auditorio Multifuncional de la Unidad Deportiva Morelos en Colima, México; a partir de las 20:00 horas local (21:00 en territorio peruano), con transmisión EN VIVO vía Youtube. Entérate de todos los detalles del encuentro.
PUEDES VER: Alianza Lima asusta a rivales y presume de su nuevo refuerzo de talla internacional: "Lidera..."
La selección peruana ha dado una de las más grandes sorpresas de la competición en tierras aztecas. La Bicolor venció en la fase de grupos a Cuba (3-2), México (3-1) y Costa Rica (3-0), consiguiendo de esta forma la clasificación a los cuartos de final pese a caer derrotado en su último partido frente a uno de los candidatos a ganar el título, Puerto Rico (3-0).
El sexteto dirigido por el brasileño Antonio Rizola terminó el grupo A con 12 puntos, metiéndose a la siguiente instancia como tercero de su zona por debajo del combinado local y las portorriqueñas, por lo que tendrá que disputar un partido más si quiere ser campeón del torneo por primera vez en su historia.Perú quiere seguir dando la hora en la Copa Panamericana de Vóley 2025 y para ello deberá vencer a Colombia. Foto: FPV
Colombia viene teniendo una gran participación en el certamen. El conjunto cafetero integró el grupo B, donde quedó en el segundo puesto con 16 puntos, solo uno por debajo del líder. De sus cuatro enfrentamientos ganó tres y con solvencia (todos por 3 sets a 0) a Canadá, Trinidad y Tobago y Venezuela. Para su desgracia, cayeron en la tercera jornada con República Dominicana 3-1, razón por la que no pudo quedar en la cima de la clasificación.Colombia accedió a los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley como segundo del grupo B. Foto: Fedevoleicol
¿A qué hora juega Perú vs. Colombia vóley?
El encuentro entre la Blanquirroja y las cafeteras por un lugar en las semifinales de la Copa Panamericana de Vóley Femenino 2025 está programado para comenzar en el último turno de la jornada, a las 20:00 horas de México (21:00 de Perú y Colombia). A continuación, conoce los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.
- Costa Rica, México: 20:00 horas
- Colombia, Ecuador, Perú: 21:00 horas
- Bolivia, Chile, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela: 22:00 horas
- Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 22:00 horas
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 23:00 horas
¿Dónde ver Perú vs Colombia vóley EN VIVO?
Para ver todas las incidencias del Perú vs. Colombia EN VIVO por los cuartos de final del certamen continental, es preciso señalar que no será transmitido por televisión pero si vía streaming a través del canal de Youtube de la Federación Mexicana de Voleibol, que ha venido pasando todos los compromisos y lo seguirá haciendo hasta que culmine la competencia.
Tabla de posiciones grupo A Copa Panamericana de Vóley 2025 con Perú
|EQUIPOS
|PJ
|PG
|PP
|PUNTOS
|1. Puerto Rico (Semifinal)
|4
|3
|1
|14
|2. México (Cuartos de final)
|4
|3
|1
|14
|3. Perú (Cuartos de final)
|4
|3
|1
|12
|4. Cuba
|4
|1
|3
|10
|5. Costa Rica
|4
|0
|4
|0
*5 puntos por partido ganado 3 sets a 0 / 4 puntos por partido ganado 3 sets a 1 / 3 puntos por partido ganado 3 sets a 2 / 2 puntos por partido perdido 2 sets a 3 / 1 punto por partido perdido 1 set a 3.
¿Con quién se enfrenta el ganador del Perú vs. Colombia en semifinales de la Copa Panamericana de Vóley 2025?
El ganador del compromiso entre Perú vs. Colombia clasificará a las semifinales de la Copa Panamericana de Vóley 2025, instancia en la que se tendrá que medir ante Puerto Rico, el líder del grupo A del torneo, el próximo sábado 9 de agosto a las 20:00 horas de México (21:00 en territorio peruano).
Selección peruana: convocadas a la Copa Panamericana de Vóley 2025
Armadoras
- Yadhira Anchante (AO Thiras - Grecia)
- María José Rojas (Rebaza Acosta)
Centrales
- Maricarmen Guerrero (Alianza Lima)
- Diana De la Peña (Alianza Lima)
- Claudia Palza (Rebaza Acosta)
- Flavia Montes (U. San Martín)
Opuestas
- Thaisa Mc Leod (Deportivo Géminis)
- Aixa Vigil (U. San Martín)
Atacantes
- Karla Ortiz (Universitario)
- Sandra Ostos (Alianza Lima)
- Kiara Vicente (Géminis)
- Coraima Gómez (Universitario)
Líberos
- Rachell Hidalgo (Regatas Lima)
- Esmeralda Sánchez (Alianza Lima).
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90