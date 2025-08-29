0

Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO por LaLiga: pronósticos, horarios y canales para ver

Se viene el partidazo entre Real Madrid vs. Mallorca, este sábado 30 de agosto, en cotejo por la fecha 3 de LaLiga 2025-2026, desde el estadio Santiago Bernabéu.

Wilfredo Inostroza
Real Madrid se enfrenta a Mallorca por LaLiga
Real Madrid se enfrenta a Mallorca por LaLiga | Composición: Líbero
Real Madrid se enfrenta a Mallorca este sábado 30 de agosto, a partir de las 14:30 hora peruana (21:30 del horario español), en duelo correspondiente a la fecha 3 de LaLiga 2025-2026. El cotejo se juega en el estadio Santiago Bernabéu y será transmitido por la señal de DirecTV Sports.

Real Madrid vs. Mallorca: previa del partido

El conjunto blanco llega a este encuentro con puntaje perfecto y además no ha recibido goles en las dos primeras jornadas del certamen ibérico.

Por su parte, los Bermellones han obtenido apenas un punto de seis posibles y en la 'Casa Blanca' busca su primera victoria de la presente temporada.

Real Madrid apunta a ganar LaLiga 2025-2026.

Recordemos que Real Madrid lleva cinco partidos sin caer ante el Mallorca, siendo su última caída en mayo del 2023, cuando cayó 1-0 en San Moix.

Real Madrid vs. Mallorca: horarios

Repasa los horarios para el partido entre Real Madrid vs. Mallorca de acuerdo a tu país de residencia:

  • México: 13:30 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 14:30 horas
  • Estados Unidos: 15:30 horas (Miami y Nueva York) y 12:30 (Los Ángeles)
  • Chile, Bolivia, Venezuela: 15:30 horas
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 16:30 horas
  • España: 21:30 horas

Real Madrid vs. Mallorca: dónde ver

Repasa los canales y plataformas de streaming disponibles para ver el partido entre Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga:

  • Perú: DSports y DGO
  • Argentina: DSports y DGO
  • Colombia: DSports y DGO
  • Ecuador: DSports y DGO
  • Uruguay: DSports y DGO
  • Venezuela: DSports y DGO
  • Bolivia: Tigo Sports 2
  • México: Sky Sports y Sky Sports+
  • Estados Unidos: ESPN+, ESPN App, ESPN Deportes y fuboTV
  • España: Movistar+, Movistar Plus+, M+ LaLiga TV y Amazon Prime Video

Real Madrid vs. Mallorca: pronóstico y cuotas de apuesta

Real Madrid es amplio favorito para imponerse a Mallorca de acuerdo con las principales casas de apuesta. Conoce a continuación las cuotas.

CasasReal MadridEmpateMallorca
Te Apuesto1.216.3415.76
Betano1.217.3016.50
Inkabet1.186.9018.50
Apuesta Total1.187.0016.00
Meridianbet1.197.1614.92

Real Madrid vs. Mallorca: alineaciones probables

  • Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler; Mastantuono, Mbappé, Vinícius.
  • Mallorca: Leo Román; Mateu Jaume, Raíllo, Kumbulla, Valjent, Mojica; Pablo Torre, Mascarell, Darder; Muriqi, Asano.

