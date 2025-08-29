- Hoy:
Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO por LaLiga: pronósticos, horarios y canales para ver
Se viene el partidazo entre Real Madrid vs. Mallorca, este sábado 30 de agosto, en cotejo por la fecha 3 de LaLiga 2025-2026, desde el estadio Santiago Bernabéu.
Real Madrid se enfrenta a Mallorca este sábado 30 de agosto, a partir de las 14:30 hora peruana (21:30 del horario español), en duelo correspondiente a la fecha 3 de LaLiga 2025-2026. El cotejo se juega en el estadio Santiago Bernabéu y será transmitido por la señal de DirecTV Sports.
Real Madrid vs. Mallorca: previa del partido
El conjunto blanco llega a este encuentro con puntaje perfecto y además no ha recibido goles en las dos primeras jornadas del certamen ibérico.
Por su parte, los Bermellones han obtenido apenas un punto de seis posibles y en la 'Casa Blanca' busca su primera victoria de la presente temporada.Real Madrid apunta a ganar LaLiga 2025-2026.
Recordemos que Real Madrid lleva cinco partidos sin caer ante el Mallorca, siendo su última caída en mayo del 2023, cuando cayó 1-0 en San Moix.
Real Madrid vs. Mallorca: horarios
Repasa los horarios para el partido entre Real Madrid vs. Mallorca de acuerdo a tu país de residencia:
- México: 13:30 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 14:30 horas
- Estados Unidos: 15:30 horas (Miami y Nueva York) y 12:30 (Los Ángeles)
- Chile, Bolivia, Venezuela: 15:30 horas
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 16:30 horas
- España: 21:30 horas
Real Madrid vs. Mallorca: dónde ver
Repasa los canales y plataformas de streaming disponibles para ver el partido entre Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga:
- Perú: DSports y DGO
- Argentina: DSports y DGO
- Colombia: DSports y DGO
- Ecuador: DSports y DGO
- Uruguay: DSports y DGO
- Venezuela: DSports y DGO
- Bolivia: Tigo Sports 2
- México: Sky Sports y Sky Sports+
- Estados Unidos: ESPN+, ESPN App, ESPN Deportes y fuboTV
- España: Movistar+, Movistar Plus+, M+ LaLiga TV y Amazon Prime Video
Real Madrid vs. Mallorca: pronóstico y cuotas de apuesta
Real Madrid es amplio favorito para imponerse a Mallorca de acuerdo con las principales casas de apuesta. Conoce a continuación las cuotas.
|Casas
|Real Madrid
|Empate
|Mallorca
|Te Apuesto
|1.21
|6.34
|15.76
|Betano
|1.21
|7.30
|16.50
|Inkabet
|1.18
|6.90
|18.50
|Apuesta Total
|1.18
|7.00
|16.00
|Meridianbet
|1.19
|7.16
|14.92
Real Madrid vs. Mallorca: alineaciones probables
- Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler; Mastantuono, Mbappé, Vinícius.
- Mallorca: Leo Román; Mateu Jaume, Raíllo, Kumbulla, Valjent, Mojica; Pablo Torre, Mascarell, Darder; Muriqi, Asano.
