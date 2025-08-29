Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO por LaLiga: pronósticos, horarios y canales para ver

Real Madrid se enfrenta a Mallorca este sábado 30 de agosto, a partir de las 14:30 hora peruana (21:30 del horario español), en duelo correspondiente a la fecha 3 de LaLiga 2025-2026. El cotejo se juega en el estadio Santiago Bernabéu y será transmitido por la señal de DirecTV Sports.

Real Madrid vs. Mallorca: previa del partido

El conjunto blanco llega a este encuentro con puntaje perfecto y además no ha recibido goles en las dos primeras jornadas del certamen ibérico.

Por su parte, los Bermellones han obtenido apenas un punto de seis posibles y en la 'Casa Blanca' busca su primera victoria de la presente temporada.

Real Madrid apunta a ganar LaLiga 2025-2026.

Recordemos que Real Madrid lleva cinco partidos sin caer ante el Mallorca, siendo su última caída en mayo del 2023, cuando cayó 1-0 en San Moix.

Real Madrid vs. Mallorca: horarios

Repasa los horarios para el partido entre Real Madrid vs. Mallorca de acuerdo a tu país de residencia:

México: 13:30 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 14:30 horas

Estados Unidos: 15:30 horas (Miami y Nueva York) y 12:30 (Los Ángeles)

Chile, Bolivia, Venezuela: 15:30 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 16:30 horas

España: 21:30 horas

Real Madrid vs. Mallorca: dónde ver

Repasa los canales y plataformas de streaming disponibles para ver el partido entre Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga:

Perú: DSports y DGO

Argentina: DSports y DGO

Colombia: DSports y DGO

Ecuador: DSports y DGO

Uruguay: DSports y DGO

Venezuela: DSports y DGO

Bolivia: Tigo Sports 2

México: Sky Sports y Sky Sports+

Estados Unidos: ESPN+, ESPN App, ESPN Deportes y fuboTV

España: Movistar+, Movistar Plus+, M+ LaLiga TV y Amazon Prime Video

Real Madrid vs. Mallorca: pronóstico y cuotas de apuesta

Real Madrid es amplio favorito para imponerse a Mallorca de acuerdo con las principales casas de apuesta. Conoce a continuación las cuotas.

Casas Real Madrid Empate Mallorca Te Apuesto 1.21 6.34 15.76 Betano 1.21 7.30 16.50 Inkabet 1.18 6.90 18.50 Apuesta Total 1.18 7.00 16.00 Meridianbet 1.19 7.16 14.92

Real Madrid vs. Mallorca: alineaciones probables