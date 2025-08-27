- Hoy:
Sorteo de Champions League 2025-26 EN VIVO: formato, equipos, hora y dónde ver
Este jueves se sorteará la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26 desde Mónaco. Conoce todos los detalles del evento, así como el formato y los equipos participantes.
¡Que comience lo bueno! La Champions League 2025-26 está cada vez más cerca de dar inicio y este jueves 28 de agosto se realizará el esperado sorteo de la fase liga del torneo desde el Grimaldi Forum de Mónaco a partir de las 11:00 horas de Perú, con transmisión EN VIVO vía ESPN y Disney Plus. Conoce todo lo relacionado a este evento que mantendrá en vilo a todos los hinchas del fútbol europeo.
PUEDES VER: Con Marcos López, Copenhague venció 2-0 a Basel y clasificó a la Fase Liga de Champions League
Los 36 clubes clasificados al grupo único del certamen organizado por la UEFA conocerán quienes serán sus ocho rivales en esta instancia (dos por cada uno de los cuatro bombos que habrán), en busca de un lugar entre los ocho mejores para clasificar directamente a octavos de final, o en su defecto por estar entre los 24 mejores y así disputar un playoff previo.
¿A qué hora comenzará el sorteo de la Champions League 2025-26?
De acuerdo a lo estipulado, el sorteo de la Champions League 2025-26 está pactado para dar inicio a las 18:00 horas de Mónaco (11:00 de Perú y 13:00 de Argentina). A continuación, te damos a conocer los horarios en el resto de Latinoamérica, Estados Unidos y algunos países de Europa.
- México: 10:00 horas
- Colombia, Ecuador, Perú: 11:00 horas
- Bolivia, Chile, Venezuela: 12:00 horas
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 12:00 horas
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 13:00 horas
- Inglaterra, Portugal: 17:00 horas
- Alemania, España, Italia, Francia: 18:00 horas
¿Dónde ver el sorteo de la Champions League 2025-26 EN VIVO?
Si no quieres perderte de ningún detalle del sorteo de la Liga de Campeones de la UEFA 2025-26, este será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de las pantallas de ESPN y vía streaming por Disney Plus en toda Sudamérica.
Champions League 2025-26: formato
Por segunda edición seguida, la Champions League tendrá un formato de un grupo único, donde los 36 participantes estarán ubicados en cuatro bolilleros de 9 clubes según su ranking de coeficientes UEFA y deberán enfrentarse a dos rivales de cada uno de los bombos en ocho encuentros (cuatro de local y cuatro de visita). Los que queden en los lugares 1 al 8 acceden directo a octavos de final, mientras que del puesto 9 al 24 jugarán un playoff previo para meterse entre los 16 mejores de Europa.
Champions League 2025-26: equipos clasificados y bolilleros
Bolillero 1:
- Chelsea (Inglaterra)
- Liverpool (Inglaterra)
- Manchester City (Inglaterra)
- Inter de Milán (Italia)
- Barcelona (España)
- Real Madrid (España)
- Bayern Múnich (Alemania)
- Borussia Dortmund (Alemania)
- Paris Saint-Germain (Francia)
Bolillero 2:
- Arsenal (Inglaterra)
- Atalanta (Italia)
- Juventus (Italia)
- Atlético Madrid (España)
- Villarreal (España)
- Bayer Leverkusen (Alemania)
- Eintracht Frankfurt (Alemania)
- Benfica (Portugal)
- Brujas (Bélgica)
Bolillero 3:
- Tottenham (Inglaterra)
- Napoli (Italia)
- Marsella (Francia)
- Ajax (Países Bajos)
- PSV Eindhoven (Países Bajos)
- Sporting Lisboa (Portugal)
- Slavia Praga (República Checa)
- Bodo/Glimt (Noruega)
- Olympiacos (Grecia)
Bolillero 4:
- Newcastle United (Inglaterra)
- Athletic Bilbao (España)
- Mónaco (Francia)
- Union Saint-Gilloise (Bélgica)
- Galatasaray (Turquía)
- Copenhague (Dinamarca)
- PAFOS (Chipre)
- Qarabag (Azerbaiján)
- Kairat (Kazajistán)
