Fixture de la fase liga de Champions League 25-26

Barcelona en la Champions League 2025-26: fixture confirmado, rivales y cuándo juega

Desde el Grimaldi Forum de Mónaco se celebró el sorteo de la Champions League 2025-26. Repasa aquí el fixture completo del Barcelona en busca de su sexta 'Orejona'.

Angel Curo
Rivales del Barcelona en la Champions League
Rivales del Barcelona en la Champions League | AFP | Composición: Líbero
El sorteo de la UEFA Champions League 2025-26 se realizó en Mónaco y el mismo determinó los rivales para Barcelona para esta nueva edición del certamen. Bajo la dirección de Hansi Flick, el conjunto azulgrana buscará ser protagonista en el torneo de clubes más prestigioso del mundo, con el objetivo de avanzar a la siguiente fase y soñar con levantar la ‘Orejona’ para así romper una sequía de una década..

Recordemos que la Champions League ya no se disputa en etapa de grupos como en ediciones anteriores, sino que, por segundo año consecutivo se contempla una fase de liga con ocho partidos por disputar para cada equipo.

En ese sentido, la suerte dictaminó que el Barcelona tendrá que medirse ante Chelsea, PSG, Frankfurt, Club Brujas, Olimpiacos, Slavia Praha, Copenhagen y Newcaslte, en duelos que prometen ser decisivos para definir su clasificación a los dieciseisavos u octavos de final.

Barcelona anunció a sus rivales en la fase de liga de la Champions League.

Fixture del Barcelona en la UEFA Champions League 2025-26

Estos son los rivales del Barcelona y los estadios donde disputará sus partidos en la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26. El conjunto azulgrana tiene como gran objetivo terminar entre los ocho primeros de la tabla para poder clasificar directamente a los octavos de final . En principio, sus duelos como local se jugarán en el Spotify Camp Nou, aunque el Estadio Olímpico de Montjuic aparece como alternativa en caso de ser necesario.

PartidosEstadios
Barcelona vs PSGSpotify Camp Nou
Chelsea vs BarcelonaStamford Bridge
Barcelona vs FrankfurtDeutsche Bank Park
Club Brujas vs BarcelonaEstadio Jan Breydel
Barcelona vs OlimpiacosSpotify Camp Nou
Slavia Praha vs BarcelonaEden Arena
Barcelona vs CopenhagenSpotify Camp Nou
Newcastle vs BarcelonaSt James' Park

Cabe recalcar que, durante esta etapa los equipos del mismo país no pueden enfrentarse entre sí, salvo ocasiones excepcionales, razón por la cual los azulgranas no se medirán contra el Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao o Villareal en esta etapa.

UEFA Champions League 2025-26: calendario de partidos del Barcelona

Fecha 1: Barcelona vs PSG | Fecha: 16-18 de septiembre

Fecha 2: Chelsea vs Barcelona | Fecha: 30 de septiembre-1 de octubre

Fecha 3: Barcelona vs Frankfurt | Fecha: 21-22 de octubre

Fecha 4: Club Brujas vs Barcelona | Fecha: 4-5 de noviembre

Fecha 5: Barcelona vs Olimpiacos | Fecha: 25-26 de noviembre

Fecha 6: Slavia Praha vs Barcelona | Fecha: 9-10 de diciembre

Fecha 7: Barcelona vs Copenhagen | Fecha: 20-21 de enero

Fechaa 8: Newcastle vs Barcelona | Fecha: 28 de enero

No olvides revisar tu agenda deportiva

