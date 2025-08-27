Atención, Ibáñez: los 5 peruanos en clubes que jugarán la Champions League 2025

¡Dos jugaron en Alianza Lima! Tras la clasificación de Marcos López con Copenhague, luego de eliminar al Basel de Suiza en los playoffs, conoce quiénes son los 5 futbolistas peruanos que pertenecen a clubes que disputarán la Champions League 2025. De ellos, la mayoría a vestido la camiseta de la selección peruana en distintos momentos de su carrera profesional.

El primero de ellos, y quien se viene a la mente de muchos, es el ya mencionado Marcos López que clasificó a la nueva Liguilla gracias a su enorme rendimiento en la fase previa de la competición, eliminando a clubes como Drita, Malmö, y Basel. El lateral nacional viene siendo pieza clave para la histórica institución deportiva de Dinamarca.

Marcos López jugará la Champions League con Copenhague.

El segundo es Víctor Guzmán, quien recientemente dejó Alianza Lima para firmar por Sporting de Lisboa, club que también disputará la Champions League 2025/26. Si bien el delantero incaico fue enviado a la reserva, sigue perteneciendo al cuadro de Portugal y podría dar la sorpresa ascendiendo al primer equipo comandado por Rui Borges.

Víctor Guzmán firmó por el Sporting de Lisboa.

Como tercer futbolista tenemos a Felipe Chávez, que ha jugado para las divisiones menores de la selección peruana y pese a que nació en Alemania tiene padre con raíces peruanas, e incluso en muchas ocasiones ha manifestado que quiere ser convocado por la Bicolor absoluta. El mediocampista de 18 años recientemente debutó en el Bayern Múnich de Vincent Kompany, por lo que podría ser la sorpresa en la lista de convocados para el torneo de clubes más importante de toda la UEFA.

Felipe Chávez en el Bayern Múnich.

Luego tenemos a un caso diferente, y es que Diego Kochen es el cuarto peruano que está en un club que jugará la Champions League. El portero milita en el Barcelona de España, pero es distinto al resto de la lista porque prefiere jugar para Estados Unidos pese a que también, gracias a su madre que nació en Perú, puede defender a la Blanquirroja.

Diego Kochen juega en el Barcelona.

Finalmente, y quizá polémico para algunos, tenemos a Kluiverth Aguilar. Si bien el ex Alianza Lima se perderá el resto de la temporada en Bélgica por una lesión, y que no juega en ningún club que dispute la 'Orejona', el lateral pertenece al Grupo City y por ello en cualquier momento podría ser llamado por el Manchester City. Claro, esto desde el tema legal, ya que en lo deportivo es casi imposible.

Kluiverth Aguilar juega en el Lommel SK a préstamo.

¿Cuándo comienza la Fase de Liga de la Champions League?

La Fase de Liga de la Champions League está pactada para que inicie el martes 16 de septiembre, con un total de 36 clubes luchando por clasificar a la siguiente etapa de la importante competición internacional. El sorteo para conocer a qué equipos se enfrentará cada elenco será este jueves 28 de agosto.