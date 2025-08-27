Grimsby Town, equipo que eliminó a Manchester United y vale menos que toda la Liga 1

El fútbol internacional tuvo al partido Grimsby Town vs Manchester United como uno de los más llamativos en la reciente jornada de la Carabao Cup, pues los ‘Diablos Rojos’ quedaron eliminados del torneo al perder en la definición desde los doce pasos. Como era de esperarse, este resultado generó diversas reacciones en los hinchas que llegaron al Blundell Park.

Y es que el equipo de Ruben Amorim era amplio favorito ante un club que juega en la cuarta división de Inglaterra. El marcador fue 12-11 en tanda de penales luego de haber terminado 2-2 en los 90 minutos muy luchado en ambas áreas, dando así el golpe en la casa de las apuestas.

¿Quién es Grimsby Town, club que eliminó a Manchester United?

El club fue fundado en 1878 y juega actualmente en la English Football League Two, la cuarta división del fútbol inglés. El miércoles 27 de agosto fue noticia mundial por eliminar al Manchester United de la Copa de la Liga.

Según ESPN, entre sus méritos está que es el único club de su región, Lincolnshire, en llegar a la Primera División del fútbol inglés y a las semifinales de la FA Cup. El Blundell Park es su casa, y se encuentra a 50 metros de las costas del Río Humber, justo en su desembocadura con el Mar del Norte.

Un dato adicional es que su valor es de 3,60 mill. €. por debajo de todos los equipos de la Liga 1 de Perú, según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, así como clubes.

Valor de Grimsby Town, según Transfermarkt

Valor de clubes de la Liga 1, según Transfermarkt