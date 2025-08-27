- Hoy:
Reimond Manco y el astronómico sueldo que tuvo en Qatar, según Oviedo: "No duró…"
El expresidente de la FPF, Edwin Oviedo reveló datos inéditos sobre su gestión en Juan Aurich y lo que pasó entre Reimond Manco y Al Wakrah de Qatar.
Reimond Manco es considerado por muchos hinchas como uno de los futbolistas más desequilibrantes en el ataque, con amplia experiencia en ligas del extranjero donde pasó gran parte de su carrera. En ese contexto, y tiempo después de haber estado al frente de Juan Aurich, Edwin Oviedo reveló datos inéditos sobre el futbolista.
En una entrevista para el programa ‘La fe de Cuto’, conducido por Luis ‘Cuto’ Guadalupe, el exexpresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se pronunció sobre diversos temas cuando estuvo trabajando en el fútbol peruano, además de un especial momento en la carrera del popular ‘Rei’.
¿Qué dijo Edwin Oviedo sobre Reimond Manco?
“Al inicio le fue bien y al año siguiente, cuando pasó a León de Huánuco, llegó una propuesta de Qatar, pero su pase era de Aurich. Le pedí al gerente del club a negociar y allá aparecieron como cinco representantes de Reimond”, reveló Edwin Oviedo mientras explicaba cómo se encontraba la situación del volante en el balompié nacional.
En esa línea, el expresidente del conjunto chiclayano dio a conocer el millonario monto que ofreció el club qatarí para tener en sus filas al ex ‘Jotita’, la cual finalmente se concretó.
“Fue una operación bonita porque llegamos a cerrar por US$800.000 para el club y US$40.000 mensuales para el jugador en un contrato por cuatro años. Después, lamentablemente no duró mucho tiempo y no pudo terminar ese contrato por motivos que ya explicó, pero fue una gran operación para Aurich”, agregó.
¿En qué equipos peruanos jugó Reimond Manco?
Reimond Manco inició en el fútbol en la Academia Cantolao y estuvo en las divisiones menores de Alianza Lima, equipo en el que debutó de manera profesional posteriormente. A continuación conoce los otros clubes nacionales a los que llegó.
- Sport Boys
- Juan Aurich
- Binacional
- Atlético Grau
- Alianza Universidad
- Santos FC
