Edwin Oviedo confesó impactante exigencia de Oblitas para quedarse en la FPF: "Insistió..."

Uno de las personas que ha sido noticia en los últimos días es Edwin Oviedo. El expresidente de la FPF no solo anunció la presentación de su libro, sino que ha brindado entrevistas con fuertes revelaciones durante su gestión para que la selección peruana clasifique al Mundial Rusia 2018.

En una entrevista con el programa "Full Deportes", el exmandamás de la Federación Peruana de Fútbol contó un hecho inédito con Juan Carlos Oblitas, director deportivo de aquel entonces en la campaña hacia el Mundial Rusia 2018. No solo fue pieza clave en la contratación de Ricardo Gareca, sino que fue partícipe de una acción inesperada por Edwin Oviedo.

Resulta, que en palabras del expresidente de la FPF, el popular 'Ciego' solicitó una reunión con su persona a tres o cuatro fechas para que culminen las Eliminatorias 2018. La Bicolor tenía posibilidades de clasificar al Mundial, por lo que Oblitas pidió un premio en caso se logre el objetivo.

"Hay una situación, que cuando estábamos cerca de ir al Mundial 2018, recibo la visita de Juan Carlos Oblitas y me dice que él necesitaba un premio. Le respondí que el premio lo reciben los jugadores, pero él me insiste y dice que él también quisiera un premio si se clasificara al Mundial", manifestó.

Juan Carlos Oblitas iba a salir de la FPF

En caso no se le otorgue el premio que solicitaba a Edwin Oviedo, Juan Carlos Oblitas le advirtió que dejaría el cargo de director deportivo de la FPF en plena lucha por llegar al Mundial Rusia 2018. Dado esta panorama, el mandamás le cumplió su solicitud y sostuvo al 'Ciego' durante toda la gestión.

"Entonces, él insistió y yo en ese momento pensaba en el objetivo, el Mundial. Cuando él me dice que si no se le escuchaba, él podía dar un paso al costado, entonces dije que no puedo poner en riesgo la unidad del equipo. Nosotros hicimos una adenda, que fue una cosa que pudo haberse evitado, pero queríamos calma y tranquilidad en la Federación", agregó.