¿Perú puede recibir una dura sanción por jugar contra Rusia, país excluido por la FIFA?

Recientemente, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, confirmó que la selección peruana disputará dos partidos amistosos el 12 y el 18 de noviembre, ante Rusia y Chile respectivamente. Sin embargo, todos los hinchas de la Bicolor se vieron sorprendidos debido a que el país europeo se encuentra excluido por la misma FIFA debido a la guerra que mantiene con Ucrania. ¿Puede haber castigo para Perú?

El pasado 2022, el máximo ente del fútbol a nivel mundial decidió sancionar al mencionado país retirándolo de todo tipo competición internacional, incluyendo los organizados por la UEFA. Además, su bandera e himno quedaron vetados y cualquier partido amistoso que dispute debía hacerlo bajo el nombre de Unión de Fútbol de Rusia (RFU).

Además, los encuentros que dispute tenían que ser en cancha totalmente neutral, por lo que surge la duda de si la selección peruana se verá afectada al jugar contra Rusia en San Petersburgo. Sin embargo, la respuesta inmediata es un no contundente debido a que la FIFA únicamente castigó a la nación europea, pero no a cualquier país que desee tenerlo como rival en un encuentro no oficial.

La última vez que Perú estuvo en Rusia fue en el Mundial del 2018.

Es decir, la Bicolor podrá afrontar este partido amistoso con total tranquilidad porque no le caerá ninguna sanción por parte del máximo ente del fútbol a nivel global. Recordemos que este podría ser el tercer duelo de la Blanquirroja una vez culminadas las Eliminatorias al Mundial 2026, ya que el mismo Agustín Lozano confesó que se están analizando otros encuentros para octubre.

¿Perú corre riesgo en Rusia?

Dejando de lado el deporte, sabemos que Rusia es en estos momentos una nación caótica por el conflicto con Ucrania. El pasado 24 de julio fallecieron dos personas en Sochi producto de drones interceptados por el ejército. Acá precisamente se disputará el partido contra Chile. Eso no es todo, en San Petersburgo el 27 del mes pasado hubo un ataque similar que dejaron a civiles heridos. Esto según un informe del gobernador Alexander Drozdenko.

Por ello, surge la preocupación de algunos hinchas por el bienestar de la selección peruana, aunque al tratarse de los representantes de Perú en el extranjero se tomarán las medidas de seguridad necesarias para evitar que ocurra algún accidente antes, durante y después de los amistosos internacionales.