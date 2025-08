¿Ricardo Gareca volverá al fútbol peruano? El DT dio impactante respuesta: "Yo no..."

Ricardo Gareca es uno de los entrenadores más recordados por los hinchas, gracias a su exitoso ciclo al mando de la selección peruana. Actualmente, el 'Tigre' se encuentra sin equipo tras su breve paso por Chile en las Eliminatorias 2026, por lo que ya comienzan a sonar rumores sobre un posible regreso al Perú. Ante ello, su respuesta dejó atónitos a más de uno.

Ricardo Gareca se refirió a la posibilidad de regresar al fútbol peruano

El estratega conversó con el programa 'Ampliación de Noticias' y aseguró que Perú es un país al que le tiene un gran cariño y que visita con frecuencia, motivado tanto por razones personales como económicas. “Habitualmente, yo vengo acá por cuestiones personales. A lo largo de siete años y medio nos encantó el país y tuve la posibilidad de invertir. Entonces, yo siempre tengo motivos de venir”, señaló.

No obstante, lo más llamativo fue que Ricardo Gareca dejó en claro que no le cierra las puertas a la posibilidad de volver a dirigir en el fútbol peruano y volvió a recalcar que es un país que quiere mucho y que siempre lo ha tratado de gran manera.

“Todo lo que sea Perú yo no descartaría nada. Es un país que yo quiero, que me ha tratado bien en todo aspecto, no solo a mí, sino también a mi familia y colaboradores. Es un país donde hemos vivido momentos muy fuertes. Yo no descarto absolutamente nada”, manifestó el 'Tigre'.

Ricardo Gareca se encuentra en el Perú

Los rumores sobre un posible regreso al Perú también se deben a que el técnico argentino actualmente se encuentra en territorio nacional. Sin embargo, su presencia no responde a una propuesta para volver a la 'Bicolor', sino a que fue invitado a la presentación del libro de Edwin Oviedo, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol.

