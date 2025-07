Ben Brereton arremete contra Ricardo Gareca y paraliza a Chile con fuertes confesiones: "Lo he..."

La era de Ricardo Gareca con la selección chilena no genera buenos recuerdos para los aficionados sureños. Estar en el fondo de la tabla de posiciones de las Eliminatorias no era algo planificado por la ANFP, por lo que ahora buscan trabajar con miras al Mundial 2030. En medio de ello, uno de los que ha roto su silencio es Ben Brereton, delantero de 'La Roja' que fue descartado por el 'Tigre' para afrontar las clasificatorias en momentos de suma necesidad.

Ben Brereton arremetió contra Ricardo Gareca

En una entrevista con Chilevisión, Ben Brereton volvió a ser noticia en tierras sureñas luego de dejar de ser convocado por Ricardo Gareca para las Eliminatorias 2026. Su última actuación fue en la derrota ante Bolivia en Santiago de Chile, cuando el estratega argentino decidió cambiarlo a la media hora del compromiso.

"No ser nominado es devastador para mí. La gente me ha recibido de gran manera. A mi mamá y a mi familia les encanta, es un gran honor para mí ir a jugar por Chile. No estar llamado estos meses obviamente es difícil porque quiero jugar para Chile. Me encanta jugar por Chile, pero es fútbol y al final del día tienes ese compromiso y situaciones como esas", manifestó Ben Brereton.

Prensa chilena sorprendida con declaraciones de Ben Brereton sobre Ricardo Gareca.

Del mismo modo, fue claro al decir que era evidente el poco gusto que tenía Ricardo Gareca con su persona, pero que lo respeta de alguna manera porque son cosas del fútbol que el jugador debe manejar día a día.

"Es fútbol. A algunos entrenadores les gustas, a otros simplemente no, así es como es. No tiene sentido que yo esté sentado aquí quejándome de lo que pasó porque al final del día los entrenadores son los que deciden. Irrespetuoso estar saliendo y diciendo algo entre yo y Gareca, es lo que es. Obviamente ese partido contra Bolivia para mí fue duro", agregó.

Ben Brereton dejó de hablar con Ricardo Gareca

Tras no ser considerado en Chile, Ben Brereton tomó la firme decisión de no entablar comunicación alguna con Ricardo Gareca. Nunca hubo explicaciones por parte del técnico con relación a su ausencia, por lo que ahora espera seguir trabajando y volver a ser llamado a 'La Roja'.

"He estado trabajando duro, dando lo mejor de mí y esperando a que veamos qué pasa. Al final del día, lo único que puedo decir es que esto es fútbol. Todos lo saben y no tengo mucho que decir. No jugué mucho y luego no tuve una oportunidad. Creo que no estaba haciendo nada mal y luego no sé por qué me sacó. Tienes que lidiar con los momentos duros. No quise reaccionar. Eso fue todo y después del partido no hablamos", puntualizó.