Fluminense vs. América de Cali EN VIVO: hora y dónde ver la vuelta por la Copa Sudamericana

Fluminense vs. América de Cali sostendrán este martes 19 de agosto un emocionante partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 desde el mítico Estadio Maracaná en Río de Janeiro, a partir de las 21:30 horas de Brasil (19:30 de Colombia y Perú), con transmisión EN VIVO vía DSports y ESPN 2. Entérate de todo lo relacionado a este compromiso.

PUEDES VER: Posible rival de Alianza Lima no podrá jugar en su estadio si avanza en la Copa Sudamericana

Fluminense arrancó de gran forma la serie en tierras colombianas, donde supo imponer condiciones en un duelo que se pronosticaba parejo y venció 2-1, resultado que pese a ser de poca diferencia, le es suficiente para partir con las opciones más claras de asegurar su presencia en la próxima instancia en su cancha, pues para ello solo debe empatar o ganar por cualquier resultado.

Los dirigidos por Renato Gaúcho cuentan con un equipo muy competitivo que buscará mantener la ventaja sobre su rival, con figuras como Everaldo, Kevin Serna, Juan Pablo Freytes, entre otros. Actualmente llevan una racha de seis partidos sin conocer la derrota y son un cuadro muy complicado de vencer en su estadio pues en la Sudamericana solo han ganado sus tres encuentros anteriores.

América de Cali mostró un buen nivel en el primer encuentro de la llave frente al 'Flu', pero eso no fue suficiente para quedarse con las manos vacías y caer 2-1. Sin embargo, el marcador no ha sido tan abultado y van al país pentacampeón del mundo con la misión de dar el batacazo y vencer por dos goles de diferencia para escribir su nombre en los cuartos de final.

Tanto para el DT Diego Raimondi como para los 'Diablos Rojos', este duelo es de vida o muerte y por ello viajarán con lo mejor que tienen a disposición, entre los que destacan Cristian Barrios (anotó el gol de la ida) y el delantero peruano Luis Ramos. No obstante, llegan con la moral por los suelos debido a que presentan una mala racha de tres derrotas consecutivas en todos los campeonatos, la cual se agrandó el pasado jueves con la caída 2-1 en su visita a Deportivo Pereira por el Clausura colombiano.

¿A qué hora juega Fluminense vs. América de Cali?

El elenco 'Tricolor' y los 'Escarlatas' miden fuerzas en un encuentro de fuerzas parejas, que está pactado para dar inicio a las 21:30 horas de Brasil (19:30 de Colombia y Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del encuentro en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

México: 18:30 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 19:30 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 20:30 horas

Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 20:30 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 21:30 horas

¿Dónde ver Fluminense vs. América de Cali EN VIVO?

La contienda futbolística entre Fluminense vs. América de Cali por un lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de DSports en Perú, ESPN 2 en Colombia y vía streaming por Disney Plus. Revisa la lista de canales por país que pasará el compromiso.

Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay: DSports

Colombia, Ecuador, Venezuela: ESPN 2 y Disney Plus

México y Centroamérica: Disney Plus

Fluminense vs. América de Cali: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Sobre el papel, Fluminense es ampliamente favorito para superar a América de Cali en tierras brasileñas y asegurar su boleto entre los ocho mejores equipos del certamen Conmebol. Revisa cuales son las cuotas que le han puesto algunas casas de apuestas más conocidas al partido.

Casas de apuestas Fluminense Empate América de Cali Betsson 1.62 3.55 5.40 Bet365 1.64 375 5.75 Betano 1.65 3.75 6.40 Te Apuesto 1.61 3.60 6.18 Apuesta Total 1.63 3.66 6.00 Meridianbet 1.61 3.58 5.57

Fluminense vs. América de Cali: alineaciones posibles del partido

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Juan Pablo Freytes, Renê; Vinícius Moreira, Hércules, Matheus Martinelli; Agustín Canobbio, Kevin Serna, Everaldo. DT: Renato Gaúcho.

América de Cali: Jorge Soto; Yerson Candelo, Cristian Tovar, Jean Pestaña, Marcos Mina; Josen Escobar, Rafael Carrascal; Cristian Barrios, Sebastián Navarro, Jan Lucumí, Luis Ramos. DT: Diego Raimondi.

Fluminense: últimos resultados

Fluminense 2-1 Fortaleza | fecha 20 Brasileirao 2025

América de Cali 1-2 Fluminense | octavos de final ida Copa Sudamericana 2025

Bahía 3-3 Fluminense | fecha 19 Brasileirao 2025

Fluminense 1-1 Inter de Porto Alegre | octavos de final vuelta Copa de Brasil 2025

Fluminense 1-0 Gremio | fecha 18 Brasileirao 2025

América de Cali: últimos resultados

Deportivo Pereira 2-1 América de Cali | fecha 7 Torneo Clausura 2025 Liga BetPlay

América de Cali 1-2 Fluminense | octavos de final ida Copa Sudamericana 2025

América de Cali 0-1 Tolima | fecha 6 Torneo Clausura 2025 Liga BetPlay

Tigres 0-1 América de Cali | playoff vuelta Copa Colombia 2025

Santa Fe 2-1 América de Cali | fecha 5 Torneo Clausura 2025 Liga BetPlay

Fluminense vs. América de Cali: qué pasa si empatan en el marcador global

Si en caso América de Cali logre ganar por un gol de diferencia a Fluminense en condición de visitante, el clasificado a la próxima instancia del torneo continental se definirá directamente a través de la tanda de penales, pues no hay el factor gol de visitante ni tiempos extras, según el reglamento Conmebol.

¿En qué estadio juega Fluminense vs. América de Cali?

El escenario donde Fluminense reciba a América de Cali por los octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025 será el imponente Estadio Jornalista Mário Filho, más conocido como el Maracaná; recinto deportivo ubicado en la ciudad brasileña de Río de Janeiro y que cuenta con una capacidad total para 73 mil 609 espectadores.