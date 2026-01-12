Real Madrid es uno de los clubes más grandes de Europa y está destinado al éxito. Lamentablemente, el planteamiento de Xabi Alonso no estuvo a la altura y en menos de un año se despidió del equipo de sus amores. Ahora, la 'casa blanca' tiene nuevo DT y es un histórico de la institución.

Real Madrid anuncia la salida de Xabi Alonso

De acuerdo al comunicado del Real Madrid, la salida se dio por un mutuo acuerdo y de esta manera se puso fin a su etapa como entrenador. El comunicado de la institución liderada por Florentino llega luego de perder la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona.

A pesar de que su llegada causó ilusión entre la hinchada debido a los resultados que obtuvo en el Bayern Leverkusen, su paso por el Real Madrid será recordado por los malos planteamientos y resultados negativos.

Xabi Alonso dejó el Real Madrid tras perder ante Barcelona.

Arbeloa fue presentado como nuevo DT de Real Madrid

Tras confirmarse la salida de Xabi Alonso, Real Madrid presentó a Álvaro Arbeloa como nuevo técnico del equipo blanco. De ahora en adelante, el español estará al mando del equipo madrileño. Además de su paso como jugador, Arbeloa también ha sido el entrenador del Castilla (filial del Real Madrid) y consiguió salir campeón en reiteradas ocasiones. Ahora, su nuevo reto será dirigir al primer equipo en todas las competiciones que tiene por delante.

Real Madrid anuncia la incorporación de Arbeloa como DT.

Los números de Xabi Alonso como entrenador en el Real Madrid

En un total de 34 partidos frente al Real Madrid, Xabi Alonso ganó 24 encuentros, empató cuatro y registró seis derrotas. De esta manera, el ídolo del mundo madrileño sale del club con altibajos y siendo cuestionado por la afición.