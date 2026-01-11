0

Ver Barcelona vs Real Madrid: LINK GRATIS EN VIVO de la final de Supercopa de España

TRANSMISIÓN GRATIS del Barcelona vs Real Madrid, en una nueva edición del clásico español, esta vez para definir al campeón de la Supercopa de España.

Shirley Marcelo
Barcelona vs Real Madrid se medirá en el King Abdulla Sports City de Yeda.
Barcelona vs Real Madrid se medirá en el King Abdulla Sports City de Yeda.
La final entre Barcelona y Real Madrid promete acaparar todas las miradas, incluso en un escenario inusual como Arabia Saudita, donde ambos equipos sentirán la presión de disputar un título que trasciende fronteras. Los azulgranas llegan impulsados por un gran presente, reflejado en su contundente 5-0 sobre Athletic Bilbao en semifinales y su liderazgo en LaLiga con cuatro puntos de ventaja, mientras que el cuadro blanco atraviesa una clara mejoría, lo que equilibra un duelo que se perfila vibrante y sin un favorito absoluto.

Barcelona y Real Madrid se enfrentan por la final de la Supercopa de España

Barcelona vs Real Madrid: posibles alineaciones

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Pedri, Roony Bardghji, Fermín López; Raphinha y Ferran Torres.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo y Vinicius Junior.

Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

