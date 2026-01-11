El delantero que tuvo un breve paso por Universitario y ahora destaca en el exterior

Fue delantero en Universitario y hasta en Alianza Lima, pasó por varios equipos de la Liga 1 y quizás no tuvo el protagonismo que hubiera querido hasta que llegó a Deportivo Garcilaso. Con el equipo cusqueño llegó a su mejor nivel, a tal punto de acumular 16 goles desde su llegada en 2024. Fue así como logró su fichaje al fútbol extranjero.

Se trata de Adrián Ugarriza y parece que la vida si le sonríe. Hace poco lo criticaron por ser convocado a la Selección Peruana, sin saber que viene siendo el mejor jugador de su equipo y uno de los mejores jugadores de su liga. En Kiryat Shmona, su club, están más que contentos con él. El peruano está haciendo de las suyas en la primera división de Israel.

Tal cual comenta la fuente, Adrián Ugarriza lleva 11 goles en la temporada (9 por Liga y 2 por Copa), siendo el segundo anotador de toda la Premier League de Israel. No hay duda que ha empezado el año de la mejor manera. Si bien con su equipo no pelea el título, estos números le darán la oportunidad de llegar a un mejor equipo la próxima temporada.

El mejor delantero peruano en el exterior

Ni Gianluca Lapadula se acerca a sus números. Hoy por hoy, aunque a muchos no les guste, Adrián Ugarriza es el mejor delantero peruano que hay en el exterior y si lo convocan a la Selección Peruana es más que justo. Ojalá mantenga esta regularidad que lo ayude a seguir progresando. No se descarta que logre el salto a una mejor liga.

¿En qué equipos ha jugado Adrián Ugarriza?

Universidad San Martín, Universitario de Deportes, Cusco FC, UTC de Cajamarca, Alianza Lima, York9 FC (Canadá), Cienciano, Sporting Cristal, Deportivo Garcilaso y Hapoel Ironi Kiryat Shmona (Israel). Estos son los equipos donde 'Uga' ha paseado su fútbol a sus 29 años. Parece que esta lista puede seguir creciendo.