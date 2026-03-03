Cristiano Ronaldo y Unión Comercio: el inesperado vínculo que sacude el fútbol peruano

El panorama deportivo y de entretenimiento en el Perú vuelve a sacudirse. Sound Music Entertainment, promotora que trajo al país al Inter Miami CF para enfrentar a Universitario de Deportes y Alianza Lima, y que gestiona la llegada del FC Barcelona y de Cristiano Ronaldo, ha dado un paso más allá: ingresó al fútbol profesional peruano con la adquisición de participación en el Club Unión Comercio de Tarapoto.

La compañía, responsable también de los All Music Fest en el Estadio Nacional y San Marcos —donde brillaron artistas como Tito Nieves, Zion & Lennox, Steve Aoki y Jhay Cortez—, ahora proyecta su experiencia hacia el fútbol local. Su propuesta es integral: profesionalizar el club, elevar estándares deportivos y administrativos, y movilizar a la hinchada de la región San Martín con un objetivo claro: el ascenso a Primera División.

El plan incluye inversión significativa, patrocinadores estratégicos y la construcción de un centro de alto rendimiento antes de fin de año. Además, se prepara un evento internacional que traerá a un equipo extranjero y convertirá a Tarapoto en un nuevo epicentro del deporte y el espectáculo en el país.

El dirigente añadió que el objetivo es posicionar al club como el más grande de la región Selva, respetando cada etapa del plan estratégico a tres años: ascender a Liga 1, clasificar a una competencia internacional y consolidar la profesionalización administrativa y financiera.

“Dentro de la experiencia de tan prestigiosa empresa está la realización de eventos a nivel nacional, queriendo enfocar está experiencia en nuestra realidad, posicionándonos como el Club de fútbol más grande de la región Selva. Estamos muy entusiasmados con esta alianza estratégica, queremos respetar cada uno de los puntos y etapas que se establezcan en el Plan Estratégico por los siguientes 3 años, llevar al Unión Comercio a la Liga 1 y en el mediano plazo clasificar a una competencia internacional, esto en el ámbito deportivo, en el ámbito administrativo y financiero, fortalecer cada uno de los estamentos del Club, para cómo te repito buscar la máxima profesionalización y correcto desenvolvimiento para lograr los objetivos trazados conjuntamente”, indicó el gerente de Unión Comercio.

Con esta alianza, Unión Comercio se convierte en el nuevo proyecto deportivo de una empresa que ya demostró su capacidad para poner al Perú en la vitrina global.