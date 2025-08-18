Cantero lanzó firme promesa previo a partido de Alianza Lima en Ecuador: "Lo que todos..."

Alianza Lima está con un pie adentro de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, pero deberá asegurar su pase en tierras ecuatorianas ante Universidad Católica por la vuelta de los octavos de final. Los dirigidos por Néstor Gorosito tienen una ventaja de dos goles, por lo que Alan Cantero lanzó una promesa que ilusiona a la hinchada con meterse entre los ocho mejores equipos del torneo.

La delegación aliancista partió este lunes a Quito y previo a subirse al avión, el extremo izquierdo aseguró que el plantel está enfocado en el desafío que les toca afrontar contra la 'Chatolei' y prometió regresar a nuestro país con el pase a la siguiente instancia en sus manos, que es el deseo en tienda 'Íntima'.

"Estamos bien. Vamos a tratar de hacer un buen partido y ojalá podamos traer la clasificación (a cuartos de final), que es lo que todos queremos", declaró el futbolista argentino en entrevista con Jax Latin Media y otros medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Video: Jax Latin Media

Cantero señaló que lo más importante es el trabajo colectivo

El futbolista de 27 años fue el héroe del conjunto victoriano en el primer encuentro contra U Católica ya que anotó los dos goles del triunfo en el segundo tiempo ingresando como recambio. Sin embargo, antes de volver a destacar a nivel individual, señaló que lo más importante para él es el funcionamiento a nivel colectivo y que su actuación personal va de la mano con la performance grupal.

"Espero tener una buena actuación, pero lo más importante es el funcionamiento del equipo, que lo venimos haciendo muy bien. Lo individual viene solo, pero a base del trabajo en equipo", agregó el polifuncional elemento de la plantilla aliancista.

Alan Cantero señaló que lo más importante va a ser el trabajo colectivo antes que una actuación personal ante U Católica. Foto: AFP

¿Con qué resultados Alianza Lima clasificará a cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Tras el 2-0 de la ida, Alianza Lima ha dado un paso muy importante para meterse a los cuartos de final de la 'Gran Conquista'. Para que ello se certifique, solo necesita empatar o ganar por cualquier marcador en la capital ecuatoriana contra Universidad Católica. Además, una derrota por un tanto de diferencia también le serviría. Caer por dos goles mandaría la serie a penales; y por tres o más, quedará fuera del torneo continental.